Güneş fırtınası Dünya'yı erken vurdu! "Üçlü tehdit" ile yoğun bir hafta yaşanacağı uyarısı yapılmıştı

Herkes güneş fırtınalarının etkileri konusunda bazı tahminler yürütebilir. Özellikle radyo sinyallerinin bu fırtınalardan çok etkilendiği aşikar. Güneş fırtınası her ne kadar kulağa korkutucu gelse de aslında bazı zamanlar insanlar için Kuzey Işıkları'nı (Aurora) görme olasılığını artırmasından dolayı bir fırsat olarak görülebilir.

Geçtiğimiz günlerde ise büyük bir güneş fırtınasının gezegenin bazı kısımlarını etkileyeceği tahmin edildi.

14 MART TARİHİNİ VERDİLER!

NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından analiz edilen verilere göre, güneş fırtınasının bugün (14 Mart) Dünya'yı etkileme olasılığı oldukça yüksekti.

Daily Star'ın aktardığına göre; dünyanın dört bir yanındaki insanların genellikle yüksek enlemlerde görülen Aurora'yı görebileceği, bunun fırtına sırasında ekvatora doğru kesimlerde daha fazla görülmesinin beklendiği söylenmişti.

Fizikçi Dr.Tamitha Skov ise özellikle amatör radyo ve GPS sistemleri için sorunlar beklenebileceğini belirtmişti.

"ÜÇLÜ TEHDİT İLE YOĞUN BİR HAFTA"

Güneş fırtınası ve Aurora'nın 5 günlük görünümü için bir grafik paylaşan Skov, üçlü tehditle yoğun bir hafta yaşanacağını söylemişti.

Fizikçi, üçlü tehdidi "Bir önceki bir güneş fırtınasından gelen bir esinti ile hızlı bir güneş rüzgarı arasına sıkışmış büyük bir güneş fırtınası" olarak açıklamıştı.

16 Mart'a kadar olan grafikte üst sıra bekleneni, alt sıra ise olası maksimum aktiviteyi gösteriyor.

GÜNEŞ FIRTINASI ERKEN VURDU

Dr.Tamitha Skov, dün akşam (13 Mart) attığı bir tweet'te ise fırtınanın erken vurduğunu ve ölçümlerdeki gibi gerçekten güçlü olduğunu kaydetti. Daha sonra Kuzey Işıkları'nı görme fırsatı yakalayan Twitter kullanıcılarının gönderilerini retweet'lemeye başladı.

Skov, bir kullanıcının fotoğrafını alıntılayarak attığı son tweet'inde ise, "Ne yazık ki, Batı Yarımküre'nin Doğu Kıyısında gökyüzü kararmaya başladığında, güneş fırtınasının çekirdeği gibi görünen şeyden çıktık. Bu, Aurora'nın aniden kapanmasına neden oldu." dedi.

Ayrıca, şovların artık sadece yüksek enlemlerde olduğunu belirtip rapor ettiği için kullanıcıya teşekkür etti.



