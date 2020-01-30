Güneş'in en detaylı görüntüsü yayımlandı!

Gezegenimiz Dünya’nın da içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş’in en detaylı görüntüsü yayınlandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Inouye Güneş Teleskobu Güneş'in düzensiz yüzeyini bugüne kadarki en detaylı şekilde görüntülemeyi başardı.

GÜNEŞ'İN PARLAK GRANÜLLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Söz konusu görüntüler Güneş'in yüzeyinin ortası parlak granül yapılarla kaplı olduğunu gözler önüne seriyor.

Inouye Güneş Teleskobu, bugüne kadar kullanılan en iyi gözlem aracından yaklaşık iki kat daha detaylı görüntüler alabiliyor.

The Guardian gazetesinde yer alan bilgiye göre, her granül yaklaşık olarak Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan proje direktörü Thomas Rimmele, elde ettikleri görüntüler sayesinde eskiden tek bir yapı olduğu düşünülen şeyin artık daha ufak yapılardan oluştuğunun anlaşıldığını belirtti.



