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Güneş kremi alırken yapılan en büyük hata! Yüksek SPF'e aldanmayın

Yaz aylarında güneş kremi kullanımı artarken uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Yeni bir rapora göre raflardaki her ürün aynı korumayı sağlamıyor. Özellikle yüksek SPF değerleri, sanıldığı kadar büyük bir fark yaratmayabiliyor. Uzmanlar, güneş kremi seçerken yalnızca etiketteki rakama değil, ürünün UVA ve UVB korumasına da bakılması gerektiğini belirtiyor.

Güneş kremi alırken yapılan en büyük hata! Yüksek SPF'e aldanmayın
Nilgün Arabacı

Yaz aylarında güneş kremi kullanımı artarken, uzmanlar ürün seçiminde yapılan yaygın bir hataya dikkat çekiyor. Yeni değerlendirmelere göre SPF 50 ile SPF 100 arasındaki koruma farkı sanıldığı kadar büyük değil. Peki, en önemli giysimiz olan cildimiz için hangi güneş kremini kullanmak daha etkili? İşte detaylar...

YÜKSEK SPF YANILTICI OLABİLİR

Uzmanlara göre SPF değeri yükseldikçe koruma oranı arttığı sanılsa da durum daha farklı. SPF 50+ bir güneş kremi UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 98’ini engellerken, SPF 100+ ürünlerde bu oran yaklaşık yüzde 99’a çıkıyor.

Bu nedenle yalnızca yüksek SPF’ e bakarak ürün seçmek her zaman doğru olmayabilir. Uzmanlar, ürünün geniş spektrumlu koruma sağlayıp sağlamadığına da bakılması gerektiğini ve daha detaylı inceleme yapılmasını söylüyor.

Güneş kremi alırken yapılan en büyük hata! Yüksek SPF e aldanmayın 1

UVA VE UVB KORUMASINA BAKILMALI

Güneş kremlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlamasıdır. UVB ışınları güneş yanıklarıyla ilişkilendirilirken, UVA ışınları cilt yaşlanması ve uzun vadeli cilt hasarıyla bağlantılı olabiliyor. Bu nedenle ürün seçerken yalnızca SPF değerine değil, geniş spektrumlu koruma ibaresine de dikkat edilmeli.

MİNERAL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Raporda önerilen güneş kremlerinin büyük bölümünün mineral içerikli ürünlerden oluştuğu belirtiliyor. Çinko oksit ve titanyum dioksit içeren bu ürünler, cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarını yansıtmaya yardımcı oluyor. Mineral güneş kremleri özellikle hassas ciltlerde daha az tahrişe neden olabildiği için sık tercih ediliyor.

Güneş kremi alırken yapılan en büyük hata! Yüksek SPF e aldanmayın 2

SPREY VE TOZ FORMDA DİKKAT

Sprey formdaki güneş koruyucular her ne kadar daha pratik görünse de uzmanlar bu ürünleri dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor. Soluma riski ve eşit uygulanmama ihtimali nedeniyle losyon ya da stick formdaki ürünler daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Güneş kreminden beklenen korumayı almak için ürünün yeterli miktarda uygulanması ve gün içinde belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor.

GÜNEŞ KREMİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre güneşten korunmak için yalnızca krem kullanmak yeterli olmayabilir. Güneşin güçlü olduğu saatlerde gölgede kalmak, şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanmak, açıkta kalan bölgeleri koruyan kıyafetler tercih etmek de önem taşıyor.

Güneş kremi ise bu önlemlerin tamamlayıcı bir parçası olarak görülmeli. Özellikle denize girdikten, terledikten ya da uzun süre dışarıda kaldıktan sonra belirli aralıklarla yeniden uygulanması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş kremi
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