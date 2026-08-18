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Paşa kılıcı bitkisine defne yaprağı gömün! İşte şaşırtan nedeni

Paşa kılıcı olarak bilinen bitkinin bakımında kullanılan ev yapımı yöntemlerden biri, saksının toprağına defne yaprağı gömmek. Defnenin aromatik bileşenlerinden yararlanmayı amaçlayan bu yöntem bazı zararlıları uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.

Paşa kılıcı bitkisine defne yaprağı gömün! İşte şaşırtan nedeni
Nilgün Arabacı

Paşa kılıcı, ev ortamında yetiştirilebilen en dayanıklı bitkilerden biri olarak biliniyor. Fazla suya karşı hassas olan bitkinin sağlıklı kalması için en önemli noktalardan biri, toprağın aşırı nemli bırakılmaması. Evde bitki bakımıyla ilgili dolaşan yöntemlerden biri ise saksının toprağına doğrudan bir defne yaprağı gömmek.

PAŞA KILICININ TOPRAĞINA DEFNE YAPRAĞI GÖMMENİN FAYDASI

Defne, bazı böcekler için rahatsız edici olabilen uçucu yağlar ve aromatik bileşikler içeriyor. Bu nedenle bir defne yaprağının toprağa gömülmesi, bazı zararlıları bitkiden uzak tutmaya yardımcı olabilecek doğal ve ev yapımı bir yöntem olarak kullanılıyor.

Defne yaprağı bir böcek ilacı değil. Tüm böceklere karşı koruma sağlamadığı gibi, bitkide ciddi bir zararlı istilası varsa tek başına yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda öncelikle sorunun tespit edilmesi ve uygun bir mücadele yönteminin uygulanması gerekiyor.

Defne yaprağı zaman içerisinde toprağın içinde parçalanırken az miktarda organik madde de sağlayabilir.

YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Bu yöntemi uygulamak için özel bir ürüne ihtiyaç bulunmuyor:

Bir veya iki adet taze ya da kuru defne yaprağı seçin.
Toprakta birkaç santimetre derinliğinde küçük bir delik açın.
Yaprağı köklerle doğrudan temas etmeyecek şekilde yerleştirin.
Üzerini yeniden toprakla kapatın.
Paşa kılıcının normal sulama düzenine devam edin.

Defne yaprağı eklendi diye bitkiye daha fazla su vermek gerekmiyor. Aksine, fazla nem paşa kılıcının en önemli sorunlarından biri. Aşırı sulama mantar oluşumunu ve kök çürümesini kolaylaştırabiliyor.

DEFNE YAPRAĞI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Yaprak, parçalanana kadar saksının içinde kalabilir. Tamamen bozulduğunda görünen kalıntılar temizlenerek yerine yeni bir yaprak konulabilir.

Bazı kişiler yaprağı yaklaşık 3-4 haftada bir değiştiriyor. Yöntemi denemek için fazla miktarda defne yaprağı kullanmaya da gerek yok. Bir veya iki yaprak yeterli.

Paşa kılıcının sağlıklı gelişimi açısından iyi drenaj sağlayan bir toprak ve ölçülü sulama, bu tür ev yapımı yöntemlerden çok daha önemli.

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Anahtar Kelimeler:
Defne yaprağı bitki
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