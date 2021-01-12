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Güneş lekelerinden kurtulmak için cilt maskesi nasıl yapılır? Karbonat beyazlatırken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Kahverengi lekeler olarak da bilinen güneş lekeleri oldukça yaygın görülen bir cilt durumudur. Herkeste görülebilir ancak açık tenli ve 40 yaşından büyük kişilerde daha yaygındır. Peki güneş lekelerinden nasıl kurtuluruz ev yapımı cilt maskesiyle kurtulabilir miyiz?

Güneş lekeleri şekil ve boyut olarak değişir ve genellikle yüzünüz, omuzlarınız, önkollarınız ve ellerinizin arkası gibi vücudunuzun en çok güneşe maruz kalan bölgelerinde meydana gelirler. Gerçek güneş lekeleri zararsızdır ve kansersizdir ancak kozmetik amaçlarla tedavi edilebilir. Yüzünüzdeki güneş lekelerinin görünümünü ortadan kaldırabilecek veya azaltabilecek ev yapımı çözüm önerisini sizin için videolu anlatımla gösterdik.

GÜNEŞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN CİLT MASKESİ

2 yemek kaşığı yoğurt üzerine 2 çay kaşığı karbonat dökülür. Karbonatın içinde bulunan malzeme cildin üzerinde koyulaşmaya başlamış pigment bozukluklarını tedavi eder.

Ardından bu karışımın içerisinde iki çay kaşığı limon suyu ilave edilir.

Parmağa sürülen bölge, önce lekelerin olduğu bölgeye uygulanır. İki dakika bekledikten sonra maskenin geri kalanı göz ve dudak çevresi hariç tüm yüz bölgesine ve dekolteye uygulanabilir. Açık yara varsa kesinlikle oraya uygulanmamalıdır.

Maske 15 dakika bekletildikten sonra, parmakları tekrar ıslatıp, nemli parmaklarla lekeli bölgelere masaj yaparak durulanır.

Takip eden günlerde yaz - kış mutlaka güneş koruyucunun sürülmesi gerekir. Haftada birden fazla tekrarlanmamalıdır. Ekim ayından önce de böyle bir maske yapmaya uygun değildir.

GÜNEŞ LEKESİNİN RİSKLERİ VAR MIDIR?

Güneş lekeleri zararsızdır ve sağlığınız için herhangi bir risk oluşturmaz. Tedavi edilmelerine gerek yoktur ve doktorunuz genellikle bir güneş lekesi ile cilt kanseri gibi daha ciddi bir şey arasındaki farkı sadece ona bakarak söyleyebilir.

Güneş lekelerinin tedavileri genellikle güvenlidir ancak herhangi bir tıbbi tedavi veya prosedürde olduğu gibi, her zaman bazı riskler vardır. Herhangi bir ev tedavisini kullanmadan önce daima doktorla konuşun.

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