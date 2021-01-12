Güneş lekelerinden kurtulmak için cilt maskesi nasıl yapılır? Karbonat beyazlatırken...

Güneş lekeleri şekil ve boyut olarak değişir ve genellikle yüzünüz, omuzlarınız, önkollarınız ve ellerinizin arkası gibi vücudunuzun en çok güneşe maruz kalan bölgelerinde meydana gelirler. Gerçek güneş lekeleri zararsızdır ve kansersizdir ancak kozmetik amaçlarla tedavi edilebilir. Yüzünüzdeki güneş lekelerinin görünümünü ortadan kaldırabilecek veya azaltabilecek ev yapımı çözüm önerisini sizin için videolu anlatımla gösterdik.

GÜNEŞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN CİLT MASKESİ

2 yemek kaşığı yoğurt üzerine 2 çay kaşığı karbonat dökülür. Karbonatın içinde bulunan malzeme cildin üzerinde koyulaşmaya başlamış pigment bozukluklarını tedavi eder.

Ardından bu karışımın içerisinde iki çay kaşığı limon suyu ilave edilir.

Parmağa sürülen bölge, önce lekelerin olduğu bölgeye uygulanır. İki dakika bekledikten sonra maskenin geri kalanı göz ve dudak çevresi hariç tüm yüz bölgesine ve dekolteye uygulanabilir. Açık yara varsa kesinlikle oraya uygulanmamalıdır.

Maske 15 dakika bekletildikten sonra, parmakları tekrar ıslatıp, nemli parmaklarla lekeli bölgelere masaj yaparak durulanır.