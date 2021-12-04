Güneş tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 4 Aralık Güneş tutulmasının Koç, Oğlak, Yengeç, Balık ve tüm burçlara etkisi...

4 Aralık 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşen Güneş tutulması 12 derecede ve Yay burcunda meydana geliyor. Aralık ayının gündemi olan tutulmanın burçlara etkisi merak ediliyor. Bu tutulma son 1,5 yıldır İkizler - Yay aksında yer alan kadersel Ay düğümlerinin son tutulması olacak. Bu sebeple bu alana dair defterler de kapanmış olacak. Peki Güneş tutulmasının burçlara etkileri neler?

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında finansal planlar, gizli saklı eylemler ve geleceğe dair hayaller, tasarılar gündeminizde olabilir. Pazartesi ve Salı günleri ilişkileriniz ön planda olurken, ilişkilerinizdeki dürüstlükle ilgili şüpheye düştüğünüz konularda, haftanın ikinci yarısında netleşme ve art niyet içeren durumların ortaya çıkışı söz konusu olabilir. Bununla birlikte sizlerin de gizli ilişkiler, etik ve yasa dışı durucmlar içerisine girmemeniz oldukça önemli olacak. Cumartesi günü Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek. Haftanın ikinci yarısı boyunca bu tutulmanın etkileri daha gözle görülür olurken yaşamınızda gizli saklı konu kalmayacak. Bazılarınız için evliliğe dair adımlar, geleceğe dair planlar ve aile ve akrabaların bir araya gelişi, organizasyon ve seromoniler gündeme gelebilir. Bir planınızdan vazgeçme, bir beklentiyi geride bırakma durumu yaşanabilir. Eski konuları tekrar tekrar düşünmek, konuşmak yerinizde saymanıza neden olacaktır. Dilek ve isteklerde bulunma zamanı. Şansınız artıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında ilişkileriniz ve ortaklıklarınızın geleceği ön planda olabilir. Duygusal ilişkilerinizde romantizm artabilir. Sevdiğiniz insanlara daha bağlı hissedebilir, sevdiklerinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde sürpriz durumlar gündeme gelebilir. Partnerinizden geleceğe dair tasarılar ve teklifler duyabilirsiniz. Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması aydınlanma ve ortaya çıkma enerjisini çalıştıracak. Kendinizle, insanlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bir korkunuzu, bir blokajınızı geride bırakabilirsiniz. Bu geride bırakış ise size yaşam yolunuzda yeni kapılar açabilir ve iş veya ilişkiler alanında teklifler alabilirsiniz. Finansal kaygılarla panik halinde hareket etmeyin, aşırılık içeren finansal adımlardan kaçının. Eviniz için harcamalar ve tadilatlarla ilgilenebilirsiniz. Aile kurmaya dair konularda finansal hesaplamalar yapabilirsiniz. Eski bir ilişkinin yüklerinden arınma zamanı olabilir. Rüyalarınızda ortaya çıkan kişi ve konularla ilgili negatif bağlarınızı kesmeye çalışın.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında iş görüşmeleri, iş teklifleri, alternatif iş projeleri gündeminizde olabilir. Kendinizi geliştirmeye, yaşam şartlarınızı yükseltmeye, kendinize yeni bir düzen ve yeni bir rutin kurmaya odaklanacaksınız. İş alanında ve gelecek planlarınızda hisleriniz ve sezgilerinizle hareket edebilir ve bir parça risk alarak ilerleyebilirsiniz. Zira haftanın ilk yarısında şartlar ve koşullar tam olarak net ve belirgin olmayacaktır. Fakat haftanın ikinci yarısından itibaren, özellikle 4 Aralık günü ve civarında pek çok koşul netleşmeye gidecek. Özellikle insanlarla ilgili daha net ve keskin yargılara varacaksınız. Bu da size hem iş hem özel hayatınızda yön belirlemeye götürecektir. Partnerlik ve ortaklık ilişkilerinizde bağlayıcı, mevcut bağları ise kopartıcı durumlar karşınıza gelebilir. Son dönemdeki koşullarınız, tutulmanın hangi yönde çalışacağını gösterecektir. Zorlanan ve takıldığınız, yerinizde saydığınız durumlarla vedalaşma zamanı. Özgüven ise insanları etkileme ve istediğinizi alma noktasında işe yarayacaktır.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında ilişkilerinizin, duygusal birlikteliklerinizin geleceğini sorgulayabilir, geleceğine dair plan ve tasarılar içerisine girebilirsiniz. Haftaya daha duygusal, hassas başlayacak ve hayatınızdaki insanlara karşı daha empati odaklı olacaksınız. Uyum sağlama, tatsızlık ve gerilimden kaçma dürtünüz ön planda olabilir. Sorunları ve problemleri halı altına süpürmekten ve içinize atmaktan mutlaka kaçının. Zira Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması görmezden gelinen sorunların patlak vermesine neden olabilir. Sizi uğraştıracak durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda dağınıklığa ve aşırılıklara karşı dikkatli olma zamanı. Abartılı hayaller, abartılı projeler ve anlık heveslerle karar almak istikrar konusunda zorlanmalara neden olabilir. Potansiyelinizi fark etme, potansiyelinize göre hareket etme zamanı. İş hayatınızda yepyeni projeler ortaya çıkacaktır. İş arayanlar için oldukça potansiyel bir zaman. Sağlık sorunlarınızın hafiflediğini görebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkileriniz daha önemli ve belirgin olacak. İnsanlarla ilişkilerinizin motivasyonunuzu ve enerjinizi etkileyebileceği, belirleyebileceği bir haftadasınız. Duygularınız yükselebilir, ilişkilerinizde tutkular ve heyecanla yeni bir macera içerisine girebilirsiniz. Geçmişten gelen yüklerden, geçmiş deneyimlerden arınmak, yalnız Aslanlar için yepyeni ve kadersel kapılar açacaktır. Özellikle bu hafta tanışacağınız insanlar kadersel etkilerle karşınıza gelebilir. Bu hafta başlayacağınız yeni ilişkiler daha kadersel ilerleyebilir. Şans ve fırsatlardan yana oldukça destekleyici çalışacak olan bu hafta içerisinde mutlaka istek ve dileklerinizi daha sık tekrar edin, dilek çalışmaları yapabilir veya dualar edebilirsiniz. Gebelik, doğum gibi çocuk sahibi olmaya dair konular bazı Aslanlar için gündeme gelebilir. Kendinizi her alanda gösterme, öne çıkma, alkış toplama zamanı. Yeteneklerinizle ilgili iş girişimlerine dair uğraşlar içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında geçmişten gelen bazı konular ve durumlarla vedalaşma, bazı ön yargılardan uzaklaşma, bazı planlardan vazgeçme durumları içinde olabilirsiniz. Tutulmaya doğru giderken ilişkiler ve ortaklıklarda kendi çıkarlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Araçlarla ilgili alım satım konularınız netleşmelere gidebilir. Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması, hayatınızda aşırılığa gittiğiniz konularda size uyarılar verebilir, sizi durdurmaya çalışabilir. Bu bazen kazalar ve aksiliklerle karşınıza gelebilir. Bu yüzden hafta başından itibaren aşırılığa gittiğiniz konuları fark edin ve iç kontrol çalıştırmaya özen gösterin, dışarıyı kontrol etme dürtünüzü serbest bırakmaya çalışın. Aile üyelerinizin hayatında önemli bitiş ve başlangıçlar olabilir. Evinize ve ailenize yeni üyeler katılabilir. Aile içinde yaşanan sağlık sorunları iyileşme ve şifaya gidebilir. İnançlarınız ve değerleriniz, kişisel doğrularınız her zamankinden önemli hale gelebilir. Etik değerlerinizi korumalı, abartılı ön yargılardan uzaklaşma zamanı.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Harcamalarınız bu hafta artış gösterebilir, gereksiz harcamalara kayabilirsiniz. İstekleriniz ve hedeflerinizle ilgili kendinizi disipline etmeniz, istikrar içinde olmanız gereken bir haftadasınız. İlişkilerde doğru sınırlar içinde olmak, sınırlarınızı belirlemekle ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta içinde kısa bir yolculuk planı gündeminizde olabilir. Kritik kararlar almanız, bir seçim yapmanızı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Daha akılcı düşünmeye, planlı ilerlemeye ve dış koşulları iyi gözlemleyerek aksiyona geçmeye çalışın. Düşünmeden hareket etmek veya anlık dürtülerin peşinden giderek ilerlemek bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında erkekler ve eril figürler ile iş birliği içerisinde olabilir, bireysel hedeflerinizle ilgili insanlardan destek ve yardım alabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili beklemediğiniz bir başarı, bir fırsat önünüze gelebilir. Aşk ilişkilerinizde şefkat ve anlayış daha fazla çalışabilir. Süregelen ilişkilerde daha romantik ve gizemli olacağınız günlerdesiniz. Hafta ortasından itibaren Cumartesi günü gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasının etkileri daha gözle görülür olacak. Finansal konularda sizlere yeni girişimleri getiren bu tutulma dönemi, birikim, harcama ve para yönetimini odak noktanıza taşıyabilir. Bu konularda normal zamana göre daha cesur davranabilir, daha fazla risk alabilirsiniz. Bu hafta kibir, ego ve bencillik gibi gölge yönlere kapılmamaya dikkat ettğinizde, tutulma ile birlikte büyük bir maddi şans yakalayabilirsiniz. Araçlarla ilgili ödemeler ve masraflar olabilir. Borç alma-verme konuları önünüze gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Güneş Yay burcuna, sizin burcunuza geçiyor. Ayın geri kalanında enerjiniz yükseliyor ve özgüvenle ilerlemeye başlıyorsunuz. Akrep enerjisinin yoğun olduğu Kasım ayındaki kasvet dağılmaya başlıyor. Yaşam enerjiniz artarken daha fazla heves ve heyecan odaklı olacaksınız. Bir süredir motivasyon sorunları veya sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bunlar dağılmaya başlayacaktır. İlahi ödüller, ilahi adaletin sonuçları karşınıza gelebilir. Bu dönemde haklılıkla ilgili konular sizin için her zamankinden önemli olabilir. Eğitim ve başvurularda şansınız yaver gidebilir. Hafta içerisinde dikkat etmeniz gereken konular abartılı sözler vermemek, bir hevesle düşünmeden hareket edip büyük riskler almamak olacaktır. Süregelen ilişkinizde tutkular ve heyecan öne çıkabilir. Geleceğe dair hayallerinizi konuşabilir, planlar yapabilirsiniz. Diyete başlamak için destekleyici bir hafta olmasa da sağlıklı beslenme pratikleri yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında eski dostlar, eski tanıdıklar tekrar karşınıza çıkabilir, haberler alabilirsiniz. Geçmişten tanıdığınız insanlarla tekrar bir araya gelebilir, geçmişe nazaran daha esnek ve anlayışlı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Özellikle küstüğünüz ve dargınlık yaşadığınız insanlara karşı adım atma isteğini içten içe duyabilirsiniz. Bu hafta olaylara ve durumlara kendi lehinizden bakabilir, meseleleri daha çok somut ve gerçekçi yanıyla ele alabilirsiniz. Finansal konular, her zamankinden önemli olabilir. Bazı Oğlaklar bugünlerde hassas ve gergin olabilir, finansal kaygılar içerisine girebilir. Harcamalar ve para çıkışları artıyor. Bazılarınız için estetik müdahaleler gündeme gelebilir. Cumartesi Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve gizli-saklı sırları açığa çıkarıyor. Hem kendi sırlarınızın açığa çıkmasına karşı dikkatli olun hem de gizlemeniz gereken durumlara çok fazla girmemeye gayret edin. Hangi kaygılarınızın doğru olup hangilerinin yersiz olduğunu görebileceksiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında bireysel hedef ve amaçlarınızın peşinden gidebilir ve kendinize yatırım yapmak, kendinizi iyileştirmekle ilgilenebilirsiniz. Hırs, azim veya takıntı bu haftanın etkileriyle artabilir. Durumlara ya hep ya hiç mantığıyla yaklaşabilen yanınız, haftanın enerjileriyle daha fazla ortaya çıkabilir. Hem duygularınızı yönetebilmeli hem de tavırlarınızda aşırıya kaçmamalısınız. Abartılı riskler almak veya küçük meseleler için büyük kararlara gitmek bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Bu hafta Güneş Tutulmasının getireceği farkındalık haliyle bilinçli hareket etmeye önem verecek, bir idealinizin peşinden gidecek ve uzun süredir istediğiniz veya beklediğiniz bir konuda fırsat yakalayacaksınız. Bu durum, bir kaygı ve endişenizden de kurtulmanızı sağlayacak. Bazı ilişkilerde barışmalar ve uzlaşmalar gibi konular öne çıkabilir. Alternatif projelerden daha yüksek kazançlar elde edebilir ve iş hayatında farklılığa gitmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk yarısında yolculuklar ve seyahatler, toplum önünde yapılan işler, eğitim ve öğretim hayatınızda alınacak başarılar ve kitlelere hitap etme, grup ve toplulukları yönetme ve liderlik gibi konular öne çıkabilir. Yönetecilik alma, görev ve sorumluluklarınızın artışı, yöneticilerden destekler görme bu hafta karşınıza gelen gündemler olabilir. Bazılarınız ise bu hafta süregelen bir eğitimin ve yolcuğun sonuna gelebilir ve tamamlayabilir. Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması ile yaşamınızın her alanındaki şans potansiyeliniz artacak. Kadersel değişimler içerisine gireceksiniz. Geçmişi veya eskiyi arkada bırakma zamanı. Yeni başlangıçlar yapabilme noktasında size yük olan durumlardan özgürleşeceksiniz. Bu enerji aynı zamanda yurtdışı seyahatleri, yurtdışı bağlantılı iş ve eğitim süreçlerinden bahsedebilir. Fiziksel veya zihinsel olarak sınırları aşacağınız bir dönem. Aynı zamanda eş ve baba figüründen bu hafta büyük destekler görebilirsiniz. Süregelen davaların sonuna gelinebilir ve nihai karar verilebilir.

