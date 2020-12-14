Güneş tutulmasının etkileri! 14 - 20 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Burçlar bu haftayı nasıl geçirecek?

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşecek ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 14 -20 Aralık 2020 haftalık burç yorumları... 14 -20 ARALIK 2020 HAFTASI BURÇ YORUMLARI Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 14 Aralık haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulması etkileriyle yeni kararlar ve yeni hedefler içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizden bazı kişilere dair fikirleriniz değişebilir. Merak ve sorgulama, araştırma artabilir. Salı günü

Venüs Yay burcuna geçiyor. Artık ilişkilerde yeni düzenler ve yeni sistemler kurulmaya başlanacak. Süregelen ilişkinizde karşınızdaki kişiden ciddi teklifler, adımlar görebilirsiniz. İlişkinin geleceğine dair partnerin karar aldığını görebilirsiniz. Yalnızlar, önemli ve kadersel tanışmalar yaşayabilir. Bu tarihten itibaren hayatınıza giren kişiler yaşama bakışınızda değişimler yaratabilir. Yasal süreçler, davalar gündeme gelebilir. Taşınma ve yurtdışı planları ile meşgul olabilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Hak ve adalet konuları ön plana çıkıyor olacak. İlişkilerinizdeki eski dengeler, eski alışkanlıklar bu tarihten itibaren son bulmaya başlıyor. Geçmişten çok artık yaşamınızın her alanında geleceğe odaklanacaksınız. Yaşamın getirdiği olanakları ve fırsatları değerlendirme zamanı.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle geleceğe yönelik yatırımlar, ödemeler, alım-satım konularıyla ilgili gelişmeler bu tarih civarında netleşebilir, sonuçlanabilir. İlişkilerde daha kontrolcü, ısrarcı olma eğilimine dikkat etmeli. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. İş hayatında stresli bir durumla mücadele edebilir, can sıkıcı konularla meşgul olabilir, daha çok gerekli ve zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Bu tarihten itibaren iş ilişkilerinde daha titiz olmalı, kontrollü hareket etmeye çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sorunlar, tedavi ve operasyonları gerektirebilir. Hayatı, kendinizi ve insanları sorgulama hali olabilir. Gerçek isteklerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Bu ise kariyerinizde köklü ve uzun vadeli değişimleri getirmeye başlayacak. Artık alacağınız kararlar, atacağınız adımlar çok daha uzun vadeli olacak. Hedefleriniz büyüyebilir, yaşamınızın farklı alanlarında daha iyisini var etmeye çalışabilirsiniz. Yetersizlik ve eksiklik duygusundan kaçınmalı.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılıyor olacak. Yeni bir ilişkinin ilk adımları atılmaya başlanabilir. Sallantıda kalan ilişkilerde belirsizlik hali son bulabilir. Aşk hayatınız ve ilişkilerinizdeki uzun süreli bir dönem kapanıyor. Uzun süren yalnızlığınız son bulabileceği gibi, uzun süredir ilişkilerde gösterdiğiniz tavırlar ve düşünceler bu tarihten itibaren değişebilir. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. İlişkileri gündeminizde tutmaya devam eden bu transit ile, artık sevmek ve sevilmek, anlaşılmak sizin için daha önemli olacak. Yalnızca aşk duygusu ve beğenme hali değil, uyum ve anlaşma da ilişkilerde belirleyici hale gelecek. İlişkilerde uyumu ve uzlaşmayı var edebilirsiniz. Daha çok uyumlu olduğunuzu düşündüğünüz, size benzer yanları taşıdığını düşündüğünüz kişilere çekilebilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Bir eğitim planı, yurtdışı konuları ve ticari anlaşmalar, davalar sebebiyle harcamalar ve para çıkışları gündeminizde olabilir. Alacağınız takdir ve destekler özgüveni arttırabilir.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle iş hayatında yeni bir süreci getiren bu dönemle birlikte, görevlerinizde uzun vadeli değişimler olabilir. Bu dönem yeni bir iş, işinizde yeni bir sözleşme ve anlaşma söz konusu olabilir. Emek sarf etmek, kendinizden emin olmak, kendinizi göstermek ve cesaret; bu tarih ve civarında size maddi & manevi kazançları getirecektir. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. hem kendinizin hem ailenizin sağlığı bu dönemde daha önemli olacak. Aile içi destekler öne çıkabilir. İş bağlantılı seyahatler yapmanız gerekebilir. Eğitim ve sınavlarda daha şanslı olabilir, sevineceğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Bu alanda bitiş ve başlangıçlar kapınızda. Yeni bir eğitim, bir eğitimi tamamlama, bir alanda uzmanlaşma olabilir. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Haftanın geri kalanında görüntünüz, tercihleriniz ve yaşam koşullarınızla ilgili bir sorgulama içine girebilir, değişim ihtiyacı duyabilirsiniz. İlişkilerde güven duyma daha önemli ve belirleyici hale geliyor olacak. Diyetler için haftanın geri kalanı uygun günler olacak.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Aşk ilişkilerinde yeni bir sayfayı açacak bu tutulma ile yeni bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Flört hali, flörtün ilişkiye dönüşmesi gibi durumlar oluşabilir. İlginizi çeken birinin bu hafta karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Duygularınızı açmak ve açık ve net olmak isteyebilirsiniz. Karşınızdaki kişi ile ortak yanlarınızın çokluğuna şaşırabilirsiniz. İlişkilerde ortak yanları öne çıkarmak, ilişkiyi güçlendirebilir. Özgüvenin artacağı, yaşamdaki isteklerinize ulaşabileceğiniz bir hafta. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Bugünden itibaren ilişkilerde, yakın çevrenizle iletişiminizde uyum ve uzlaşma, anlaşma daha kolay olabilir. Kibir, inatçılık gibi negatif durumlardan kaçınmaya çalıştığınızda, anlaşmazlıkların daha tatlılıkla çözüldüğünü görebilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Artık ilişkilerde kalıcı adımlar, kalıcı değişimler olmaya başlayacak. Partnerden yana daha ciddi adımlar, daha kararlı bir duruş görebilirsiniz. Eşin iş hayatında önemli değişimler gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle yaşamınıza uzun süreli bir dönem kapanıyor ve ardına uzun vadeli yenilikler geliyor olacak. Eskinin hükmünün son bulduğu günlerdesiniz. Kadersel ve karmik deneyimleri getirebilecek bu tutulma, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşmanızı da sağlayabilir. Tutulmanın ise hafta boyunca çalışacağını unutmamalısınız. Salı günü ise Venüs Yay burcuna geçiyor. Finansal konularda güvende olmaya, sağlamlığa daha fazla önem verebilir, maddi konforu ve refahınızı arttırmak adına daha stratejik hareket edebilirsiniz. Taşınmaz mal alım-satımları, aile üyeleri ile maddi destekler içinde olmak, miras ve emeklilik, sigorta gibi konular gündeminizde olabilir. Akılcı risklerle kazançlarınızı arttırmak isteyebilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişileri daha fazla anlamaya çalışabilirsiniz. Kendinizi baskılamak yerine her duygunuzu fark etmeye, kabul etmeye çalışın. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. İş hayatında köklü bir değişim süreci içine giriyorsunuz. Çalışma ortamında ayrılıklar, hak ve adalet konuları ön plana çıkabilir. Çalışan değişikliği yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle yaşamınızla ilgili hafta boyunca yeni kararlar alacak, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Yakın çevrenize yeni insanlar dahil olabilir, komşularınızla bir araya gelebilir, bazı kişilerle ise daha az irtibat halinde olmak isteyebilirsiniz. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Sanatsal, spiritüel çalışmalar ve yeni hobiler gündeminizde olabilir. Estetik konulara önem verebilir, görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatında ve çalışma düzeninde, yaşam rutinlerinde değişiklikler gündeme gelebilir. İş bağlantılı yolculuklar yapılabilir. Çalışma ortamında hak ve adalet konuları öne çıkabilir. Hakkınızı savunmak isteyebilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Süregelen yasal konularınız, davalarınız bu tarihten itibaren farklı bir noktaya taşınabilir. Yöneticilerle, öğretmenlerle ve üstlerinizle ilişkileriniz daha önemli ve belirleyici olabilir. Bazı Terazi burçları başvurularından olumlu yanıtlar alabilir.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle finansal konular ön planda olacak. Maddi anlamda güçlenmeyi hedefleyebilir, yeni planlar içerisinde olabilirsiniz. Alım-satım konularında harekete geçebilir veya artık bir sonuç alabilirsiniz. Eğitimleriniz sayesinde kazanç elde edebilir, eğitimler adına harcamalar yapabilirsiniz. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren riskli yatırımlar, şans oyunları ve çekilişler, borsa gibi alternatif yollu kazanç ve kayıplar daha sık önünüze gelebilir. Yaşam koşullarınızı iyileşmesine odaklanabilir, zaman zaman kaygı ve endişelere kapılabilirsiniz. Negatif duyguları ise özgüven ve tevekkül ile yenebilirsiniz. Haklı olduğunuza inandığınız konularda ilahi desteklerin geleceğinden şüphe duymayın. Hakkınızın ilerleyen süreçle birlikte size teslim edilebilir. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Haftanın geri kalanında yaşamı, ilişkileri ve insanları fazlaca ciddiye almak duygusal dünyanızda zorlanmalara neden olabilir. Aile ilişkilerinde daha dengeli davranmaya, krizlere çekilmemeye gayret etmelisiniz. Gerilim anlarında mesafeleşmeye gitmek ve kendi dünyanıza çekilmek daha iyi olabilir.

Akrep burcuna hediye seçimi... 24 Ekim ve 21 Kasım akrep burcu olanlara ne hediye alınır? Akrep burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle hafta boyunca yaşanan her deneyim ve olay, hayatınızda uzun vadeli yansımalara neden olacak. Bu sebeple alacağınız kararları iyi düşünmeli, anlık kararlarla hareket etmemelisiniz. Zira anlık kararlar sonrasında pişmanlık yaratabilir. Özellikle aşk hayatınızla ilgili çalışabilecek bir Tutulma olacak. Duygularınızı açıkça dile getirebilir, bir ilişki deneyimi içinde olabilir, duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Karmik ilişkiler ve ruh eşi deneyimleri gündeme gelebilir. Salı günü Venüs sizin burcunuza geçiyor. Bu tarihten itibaren her ilişki, sevgiden geçiyor olacak. Aileniz ve en yakınlarınız için fedakarlıklar yapabilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkisi, bu tarihten sonra ilişkiye dönebilir. Süregelen ilişkilerde ise uyum ve uzlaşmalar, ilişkinin geleceğine dair adımları işaret edebilir. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Haftanın geri kalanında yaşama daha ciddi bir pencereden bakabilir, olaylara daha gerçekçi bakmak ve ayaklarınızı sağlam zemine basmak isteyebilirsiniz. Araçlarla ilgili harcamalar gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI (14 -20 ARALIK 2020) Bu hafta Güneş Tutulmasının etkileriyle yaşamınızla ilgili küçük ve büyük bazı konularda iradenizin yetersiz kaldığını görebilirsiniz. Bazı olaylar iradeniz dışında karşınıza gelebilir, önünüze çıkabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde olabilir, bu dönemdeki gelişmeleri aşırı yönetmeye çalışmak ile kendinizi mağdur psikolojisi içine sokmak arasında olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin, hataların sonuçlarının gelebileceği bir dönem. Bu sebeple bu tarih ve civarındaki karşınıza gelen olaylardan ders çıkarmaya, ödüllerinizi ve hatalarınızı fark etmeye çalışın. Ruh ve beden sağlığında şifa ve iyileşmeyi getirebilecek güçlü bir dönem. Hastane ziyaretleri, iyileşmeleri ve güçlenmeyi getirebilir. Salı günü Venüs Yay burcuna geçiyor. Aile ilişkilerinde daha hassas ve anlayışlı olma, şartları zorlamaktan ve münakaşalardan kaçınma zamanı. Bilinçaltı çalışmaları ile duygu kontrolünü sağlayabilirsiniz. Perşembe günü Satürn Kova burcuna geçiyor. Haftanın geri kalanında üzerinizden bir yük kalktığını hissedebilirsiniz.