Güneşin zararlı ışınlarından cildinizi ve gözlerinizi korumak için mutlaka almanız gerekenler

Baharın gelmesiyle güneşin yüzünü daha sık göstereceği yaz günleri için yapılan hazırlıklar da başladı. Güneş her ne kadar D vitamini açısından sağlığa faydalı olsa da zararlı ışınlarına maruz kalmak ciltte geri dönülemez hasarlara yol açabiliyor. Güneşe fazla maruz kalmamak, özellikle ışınların en dik geldiği saatlerde güneşten kaçınmak gibi önlemlerin yanı sıra birkaç küçük yardımcıdan destek alarak zararlı ışınlardan korunmak mümkün. İhtiyacınız olanlar neler mi? Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Bioderma'nın yüksek korumalı kremi ile cildinizi koruma altına alın

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İçimizi ısıtan ve enerjiyle dolduran güneş maalesef o kadar da masum değil. Yaydığı zararlı ışınlarla lekelenme, erken yaşlanma belirtileri gibi problemlerin yanı sıra çok ciddi cilt hastalıklarına da sebep olabiliyor. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için yüksek korumalı güneş kremleri imdadımıza koşuyor. Cilt bakımı kategorisinin sevilen markası Bioderma'nın özellikle lekeye eğilimli ciltler için geliştirdiği Photoderm Spot isimli kremi, sizi güneşin zararlı ışınlarından korurken mevcut lekeleri de gidermeye yardımcı oluyor. Formülünde yer alan 50+ SPF ile son derece yüksek güneş koruması sunuyor. Hem yüzünüze hem vücudunuza rahatlıkla kullanabileceğiniz krem, yaz mevsimini son derece konforlu geçirmenizi sağlayabilir.

2. "Ben krem sürmekle uğraşamam." diyenlere Celenes'in sprey formundaki güneş koruyucusu

"Ben uzun uzun kremlenmekle uğraşamam, 2 dakikada işimi halletmek isterim." diyorsanız Celenes markasının sprey formundaki güneş koruyucusu tam size göre! Markanın Herbal serisinde yer alan güneş koruyucusu, 50 SPF özelliğiyle sizi güneşin zararlı ışınlarından korurken özel içeriği ile ihtiyaç duyduğunuz ışınları da almanızı sağlıyor. Formülünde yer alan yoğun aktifler, mineral ve organik güneş filtreleri sayesinde UVA ve UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlıyor. Aynı zamanda güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisine, güneş lekelerine ve yanıklarına karşı da koruyor. Suya dayanıklı formülü sayesinde uzun süre etkisi devam eden güneş koruyucu, son derece pratik kullanım sunuyor.

3. Makyajla güneş korumasını birleştirmek isteyenler için Heliocare'in renkli güneş kremi

Sıcak yaz mevsiminde hem cildinizi güneşin zararlarından korumak hem iyi görünmek istiyor ancak bu iki adımın tek üründe olmasını tercih ediyorsanız Heliocare markasının renkli güneş koruyucusuna mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın farklı ton alternatifleri bulunan renkli güneş kremi, içeriğinde yer alan 50 SPF ile UVA ve UVB ışınlarına karşı son derece yüksek koruma sağlıyor. Hafif kapatıcı özelliğiyle cilt tonunuzu eşitleyerek günlük makyaj ihtiyacınızı da karşılıyor. Jel formülü sayesinde cildinizde ağırlık yapmayan ürün son derece konforlu kullanım sunuyor.

4. Shiseidio'nun suya dayanıklı güneş koruyucusuyla spor yaparken bile güneşten korunabilirsiniz

Yaz aylarında denizde, havuzda veya spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz renkli güneş koruyucu arıyorsanız Shiseido markasının Sports BB serisinde yer alan compact güneş koruyucusuna göz atmadan geçmeyin deriz. Süngeri yardımıyla rahatlıkla uygulama yapabileceğiniz renkli güneş koruyucu, tere ve suya dayanıklı formülü sayesinde spor yaparken, denizde, havuzda bile cildinizi güneşten korumanıza yardımcı oluyor. Renklendirme özelliğiyle de iyi bir görünüme kavuşmanıza olanak tanıyor. Pratik ambalajı sayesinde çantanıza atıp her an yanınızda taşıyabileceğiniz ürünle gün boyu rahatlıkla güneş koruyucuyu tazeleyebilir, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz.

5. Dudaklarınızın da güneşten korunmaya ihtiyacı var

Yaz mevsiminde gözler, baş ve cilt kadar dudakların da güneşten korunmaya ihtiyacı oluyor. Nivea markasının Med Repair adını verdiği dudak kremi, sıcak yaz mevsiminde dudaklarınızı gün boyu canlı ve yumuşak tutuyor. Formülünde yer alan SPF 15 ile dudaklarınızı güneşin zararlı ışınlarından da koruyor. Doğal yağlar içeren nemlendirici formülü sayesinde ısınan hava ile kuruyan dudaklarınızın çatlamasının önüne geçerek gün boyu nemli kalmasını sağlayacak ürün, renksiz yapıda olduğu için hem kadınlara hem erkeklere son derece konforlu kullanım sunuyor.

6. Ray-Ban'ın klasikleşmiş Wayfarer modeliyle gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyun

Özellikle yaz mevsiminde gözleri de güneşin zararlı ışınlarından korumak son derece önemli. Güneş gözlüğü denildiğinde akla ilk gelen markalardan Ray-Ban'ın klasikleşmiş Wayfarer modeli hem gözlerinizi korumak hem stilinizi ortaya koymak için harika bir seçim olabilir. Markanın RB2140 Wayfarer adını verdiği modeli sahip olduğu G-15 polarize camları sayesinde gözlerinizi UV ışınlarından %100 oranında koruyabiliyor. Yüksek kaliteli plastikten üretilen gövdesi ile son derece uzun ömürlü kullanım sunan güneş gözlüğü ile hem gözlerinizi koruyabilir hem son derece havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Polaroid markasının güneş gözlükleri de gözlerinizi korumak için harika bir seçim

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Güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizi korumak için iyi ve kaliteli bir güneş gözlüğü arıyorsanız Polaroid markasının unisex güneş gözlüğü modeli de sizin için harika bir seçim olabilir. Zamansız tasarımı ile son derece şık bir görünüme sahip gözlük modeli, %100 UV korumalı polarize lensleri sayesinde gözleriniz için yüksek koruma sağlıyor. Hem yaz hem kış aylarında rahatlıkla tercih edilebilen güneş gözlüğü, hafif yapısıyla oldukça konforlu kullanım sunuyor. Kahve tonlarındaki zarif tasarımlı güneş gözlüğü hemen her kombine rahatlıkla uyum sağlayabiliyor.

8. Hasır şapkalarla deniz kenarında güneşten korunurken stilinizden ödün vermeyin

Yaz mevsiminde özellikle deniz ve havuz kenarında güneş banyosu yapmayı seviyor ancak bir yandan da kendinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak istiyorsanız klasikleşmiş hasır şapkalar sizin için harika bir seçim olabilir. Her kafa ölçüsüne ayarlanabilecek şekilde tasarlanmış ipiyle son derece konforlu kullanım sunan Siyasastar Hasır Şapka, doğal ve hafif materyali sayesinde rahat kullanılıyor. Hemen her zevke uygun birçok renk seçeneğiyle sizi bekleyen, plajda mayo ve bikinilerinizle ya da yazlık elbiselerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz şapka ile yaz mevsiminde güneşten korunmaya ne dersiniz?

9. Her stile uygun unisex spor şapkalarla güneşten korunabilirsiniz

Güneşin etkisini daha yoğun hissettiğiniz yaz mevsiminde hem şehir hayatında hem tatilde rahatlıkla kullanabileceğiniz spor bir şapka arıyorsanız siyah renkli, New York Yankees amblemli şapka modeli, sizin için harika bir seçim olabilir. Ön kısmındaki güneşlik bölümü ile yüzünüzü de koruma altına alan şapka, kaliteli malzemesi sayesinde rahatlığı ve uzun ömürlü kullanımı bir arada sunuyor. Sade tasarımıyla her kıyafetinize rahatlıkla uyum sağlayabilecek şapka modeli ile yaz mevsiminde hem kendinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilir hem spor şık tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

10. UV korumalı şemsiyelerle cildinizi koruma altına alın

Özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği saatlerde dışarıda olmanız gerekiyorsa UV korumalı şemsiyeler, sizin için ideal bir alternatif olabilir. Ambra markasının beyaz renkli ve %99 oranında UV ışınlarına karşı koruma özelliğine sahip şemsiyesi ile güneşin en etkili olduğu saatlerde bile kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Sizi zararlı güneş ışınlarından ve sıcaktan kaynaklanabilecek baş ağrılarından koruyacak şemsiye, katlanabilir küçük tasarımıyla oldukça pratik kullanım sunuyor. 5 farklı renk seçeneği bulunan şemsiye, yağmurlu günlerde de sizi yarı yolda bırakmıyor.