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Güneşle randevularınız için kullanabileceğiniz en iyi bronzlaştırıcı çeşitleri

29.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz boyu sokaklarda, havuz başında, sahillerde gördüğünüz ışıl ışıl bronz tenler kendiliğinden olmuyor. "Bronz tenim, benim giysim." diyorsanız yaz boyu kullanabileceğiniz en iyi bronzlaştırıcı seçeneklerini bizimle incelemeye ne dersiniz?

Güneşle randevularınız için kullanabileceğiniz en iyi bronzlaştırıcı çeşitleri

Güneş ışınları ciltle buluştuğu zaman deriye rengini veren melanositler sağlıklı hücreleri korumak için etraflarında bir çeper oluşturup çoğalırlar. Bronzlaşma dediğimiz olay melanositlerin çoğalmasıyla olur. Bu etkiyi artırmak veya azaltmak, süreci kontrol altında tutmak için üretilen kozmetikler; güneş ışınlarının deriniz üzerinde ne yapacağını belirler. Cildinizi kendi haline bırakırsanız kara, kavruk, can sıkıcı bir sonuçtan ötesine geçemezsiniz. Bronzlaşmanıza yardımcı olacak ürünler seçerek yazı ışıldayarak geçirmek sizin elinizde.

Konumuz daha iyi bronzlaşmak olduğuna göre "Bronzlaştırıcı nedir?" sorusuyla başlayalım ve hemen yanıt verelim: Bronzlaşma sürecini hızlandırırken cildi koruyan ve nemlendiren yağ, krem gibi ürünler bronzlaştırıcı kategorisine girer.

1. Yüzünüz ve vücudunuz için tek yağ...

nuxe

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Bronzlaşırken sağlığınızı korumanız için güneş altında geçirdiğiniz vakitleri iyi belirlemenizi öneririz. Güneşe çıktığınız ilk gün yüksek koruma faktörlü kremlerle cildinizi güneşe alıştırabilirsiniz. Birkaç günü atlatınca koruma kalkanını çıkarıp bronzlaştırıcı yağlara geçebilirsiniz. Bu aşamada hem yüzünüzde hem de vücudunuzda kullanabileceğiniz bir bronzlaştırıcı tavsiye etmek istiyoruz. Nuxe Sun'ın bronzlaştırıcı yüz ve vücut yağı 10 faktörlü korumasıyla güneş ışınları ile cildiniz arasına girmez. Su sümbülü, biberiye, pirinç, pancar özleriyle cildinizi beslerken macadamia, shea ve ayçiçeği yağlarıyla da ışıltılı bir bronzluk sağlar.

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2. Sadece bronzlaşmak isteyenlere...

lancaster

Çoğu bronzlaşma ürünü güneş koruyucu içerir ama Lancaster Tan Deepener bunlardan biri değil. "Güneşten korumuyorsa ne işime yarayacak?" dediğinizi duyar gibiyiz. Lancaster Tan Deepener, adından da anlaşılacağı gibi derin ve kalıcı bir bronzluk elde etmenizi sağlar, cildinizi nemlendirerek kuruma ve pullanma sorunu yaşamanızı engeller. "Koruyucu içermeyen bronzlaştırıcı krem nasıl kullanılır?" diye düşünüyorsanız tarifini verelim. Şöyle düşünün, yazın bir kısmını geride bıraktıysanız, cildiniz hafif hafif kararmaya ve güneşe alışmaya başladıysa, onca emek verdiğiniz bronzluğu kışa taşımak istiyorsanız sıra Tan Deepener'a gelmiştir.

Yaz ışıltısını kış aylarında da sürdürmek için tıklayın.

3. Parça parça kararmaya son!

fds

Bronz bir ten hepimizin hayali ama bölgesel renk farklılıkları da kabusumuz, değil mi? Çözümü bulduk, Garnier Skin Naturals Ambre Solaire, yoğun bronzlaştırıcı ile dalga dalga renk değiştirmeye son. Kabul edelim sırtımız beyaz, omuzlarınız kara, bacaklar kahverengi olunca dışarı çıkasımız gelmez. Garnier Skin Naturals Ambre Solaire bronzlaştırıcı yağ nasıl kullanılır, bir bakalım. Öncelikle bu yağı kullanmak için ya koyu buğday tenli olmanız ya da biraz bronzlaşmış olmanız öneriliyor. Bembeyaz teninize doğrudan sürüp güneşe yatarsanız bronzlaşmak yerine kıpkırmızı olmanız daha olası. Eşit bronzluk etkisini yakalayabilmek için denizden, havuzdan her çıkışınızda yağı yenilemeniz yeterli.

Göz alıcı bronzluktan sadece bir tık uzaktasınız.

4. Ağırlıklarınızdan kurtulun!

clarins

Yüzünüz, vücudunuz, saçınız için farklı farklı ürünleri taşımaktan bıktınız mı? Yaz sıcağında sizi bütün ağırlıklarınızdan kurtaracak bir önerimiz var: Clarins Body Oil-in-Mist Sun Care'in vücut yağı! İsmine aldanmayın; yüzünüzü ve saçlarınızı da güneşin, tuzlu suyun, klorun etkilerinden korur. 30 faktörlü olan yağ bir anda kararmanızı engeller ve bronzlaşma sürecini zamana yayar. Botanik özlerle zenginleştirilmiş yağ, ter türlü cilt tipine uygundur. Ultra hafif yapısıyla bu yağ cildinizde yapışkanlık hissi bırakmaz. Sadece tatilde değil, şehirde de kullanabilirsiniz.

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5. Çıkın şemsiyelerin altından, çıkın!

bioderma

Sizi tanıyoruz, bembeyaz cildiniz yüzünden bütün yazı ya şemsiye altında ya da havlulara sarılarak geçirenlerdensiniz. Onca sene havuz başı eğlencelerini, plajdaki voleybol maçlarını boşuna kaçırdınız. Öyleyse Bioderma Photoderm Bronz Dry Oil ile tanışma vaktiniz geldi. Beyaz ve hassas tenliler için bronzlaştırıcı önerileri listesinde ilk sıraları rahatlıkla alabilecek ürün, 30 faktörlü koruma etkisiyle cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak bronzlaşma sürecini destekler. Kızarmaktan, canınızın yanmasından korkmadan rahatça güneşe çıkabilirsiniz.

Beyaz tenliler bu sayfaya bir bakabilir mi?

6. Yaz kadar neşeli...

hawaiian-tropic

Egzotik çiçeklerin kokusunun Hindistan cevizi yağının neşesiyle birleştiği Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil de koruyucu içermeyen bronzlaştırıcılar arasında. "Koruyucu içermeyen bronzlaştırıcı nasıl kullanılır?" diye düşünenlere hemen anlatalım: Güneşe çıktığınız ilk gün cildinizi korumak yerine bronzlaşmaya kalkarsanız sonuç kıpkırmızı bir ten olacaktır hatta abartırsanız güneş yanıklarıyla başınız derde girebilir. Güneşe çıktığınız ilk birkaç gün boyunca cildinizi uygun bir seçenekle koruduktan sonra Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil'e geçebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı yanında aloe vera, papaya, mango ile zenginleştirilen formül; güneşlenirken cildinizi nemlendirir.

Yüksek derecede bronzluk isteyenlerdenseniz tıklayın.

7. Güneşle aynı etkiyi yapar

niveaa

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Bazen tatiller çok uzun sürmez ve bronzlaşıp iş başına dönmek için çok az vaktiniz vardır. Güneş ışınlarıyla iş birliği yapan güneş yağınız olsaydı bu takvim size yeter miydi? Sprey formdaki bronzlaştırıcı yağ önerileri içinde en kullanışlı seçeneklerden birisi olan Nivea Sun Koruma & Bronzluk Arttırıcı'yı çantanıza atmayı unutmayın. İçeriğindeki pro-melanin özleriyle doğal bronzlaşma sürecini aktive eder. Şişeyi güzelce çalkalayın, vücudunuzda tek bir nokta kalmayana kadar püskürtün.

"Hem güneşlenirim, hem korunurum hem de yanarım." diyenlerdenseniz tıklayın.

8. İçinde sadece doğal yağlar var

yves-rocher

Yves Rocher Monoi'nin bronzlaştırıcı aromatik yağ karışımı, tamamen doğal yağlardan oluşur. Doğal içerikli olmasının yanında en etkili bronzlaştırıcı yağlar arasındadır. Formülündeki tiare çiçeği yağa hem hoş kokusunu hem de cilde parlaklık ve yumuşaklık veren yapısını kazandırır. Tazeliğini korumak için sabahları elle toplanan tiare çiçekleri monoi yağına dönüşmeleri için 10 gün kadar Hindistan cevizi yağı içinde bekletilir ve sonuç, size göz alıcı bronzluk olarak döner. Şişeyi çalkalayın, vücudunuza püskürtün, bir miktar da saçlarınızı yağlamayı unutmayın. Yağınız yaz sonu bitmediyse rafa kaldırmanıza da gerek yok, kış aylarında da nemlendirici arama derdiniz kalmasın.

Denizden esen rüzgarlar kokunuzu etrafa yaysın istiyorsanız aradığınız şey, bu sayfada.

9. Klasikleri unutmayalım

cire-aseptine

İçinde UV filtresi yok, güneş ışınlarından korumuyor ama en geleneksel ve en güzel sonucu veren yağlardan birisinin kakao yağı olduğunu söylesek diğerlerine hiç de haksızlık etmiş sayılmayız. Cilde bronzluk veren kakao yağı, sizi birkaç günde peşinde koştuğunuz çikolata rengine büründürür. Kakao yağını kendi başına kullanmanız zor olacağından size Cire Aseptine'in kakaolu güneş yağını öneriyoruz. Peki, Cire Aseptine kakaolu bronzlaştırıcı krem ne işe yarar? Kakao yağının size bahsettiğimiz bütün nimetlerini bir kutu içerisinde yanınızda taşımanıza destek olur. Güneşlenmeye başlamadan hemen önce kremi sürün ve kendinizi yaza bırakın.

Cire Aseptine kakaolu güneş yağını buradan satın alabilirsiniz.

10. Bronzluk ikonundan ikonik bir yağ...

eda-taspinar

Eda Taşpınar Bronzing Bomb'dan bahsediyoruz. Her yaz bronz teniyle magazin dünyasını meşgul eden Eda Taşpınar imzalı yağın, ismine uygun bomba şeklinde şişe tasarımı da çok eğlenceli. Bir anda kapkara olmamanız için yağı tatilin ilk günlerinde değil, son günlerinde kullanmanızı öneririz. Yağın sağladığı yoğun bronzluk etkisinin kışa kadar sürmesini istiyorsanız kontrollü bronzlaşmanız önemli. Kısa sürede kapkara olursanız teninizin yeni rengi de o kadar çabuk eski haline gelir. Unutmadan yağın ekstrası da fırından birkaç dakika önce çıkmış çikolatalı kek kokusu...

Eda Taşpınar Bronzing Bomb'u satın almak için hemen tıklayın.

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