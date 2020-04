Güney Afrika’da koronavirüs karantina kurallarını ihlal edenler polislerce kırbaçlanıyor

Güney Afrika’nın bağımsız haber platformu AmaBhungane muhabiri, konuya ilişkin “Hillbrow sokaklarında sivil polis yurttaşlar üzerinde sjambok kullanıyor. Polis, emirleri tepeden aldığını söylüyor” tweeti ile bir video paylaştı.

Muhabirler, bir yurttaşın sivil polis tarafından sekiz kez kırbaçlandığına yönelik ifadelerine olay anında orada bulunan üniformalı bir görevlinin yaşananlardan dolayı pişmanlık duymadığına ilişkin görüşlerini de ekledi. Söz edilen resmi görevlinin “İnsanları kırbaçlıyoruz. Böyle yapmadan onları disiplin altına alamayız.” dediği aktarıldı. Görevli sözlerine “Herhangi bir şey taşımayan üç kişinin bir araya geldiğini görmek istemiyoruz. Ama onlar ne yapıyor? Nereye gidiyorsun diye sorduğumuzda cevap vermiyorlar.” diye devam etti.

Every time he got out of the car, the residents of the crowded Hillbrow apartments that line each street - all crammed on to their balconies - would boo and jeer. Watch this, where Red Jacket goes into a building and drags someone out. 3/n pic.twitter.com/EoW5AKi0lk