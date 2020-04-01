Güney Afrika’da koronavirüs karantina kurallarını ihlal edenler polislerce kırbaçlanıyor

Birçok ülke koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ilan etti. Kurallara uyulması için sıkı tedbirler alan ülkelerden bazıları insanları evde tutmak için polis şiddetine başvuruyor. Güney Afrika’dan gelen görüntüler ise izleyenleri endişelendiriyor. Ortaya çıkan videoda, Güney Afrika’da karantina önlemlerini ihlal edenlerin polis tarafından kırbaçlandığı görülüyor. Polis ayrıca sıkı karantina önlemlerinin uygulanmasında plastik mermi ve tazyikli su ile zor kullanıyor. Güney Afrika’da polis, açık alanda toplanan vatandaşları dağıtmak için plastik mermi ve tazyikli su kullanarak, ülkedeki sıkı koronavirüs kurallarının uygulanmasında şiddete başvuruyor.

Kayıt altına alınan bir vakada, polis memurunun karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle, halkın üzerinde sjambok adlı Afrika’da geleneksel olan deri kamçıları kullanıldığı görüntüler videoya yansıdı. Mail&Guardian ve AmaBhungane gazetecileri tarafından görüntülenen bir sivil polisin, Johannesburg’un nüfusu en yoğun banliyölerinden olan Hillbrow sokaklarında yürüyen birçok yurttaşı kamçıladığı kaydedildi.

Güney Afrika’nın bağımsız haber platformu AmaBhungane muhabiri, konuya ilişkin “Hillbrow sokaklarında sivil polis yurttaşlar üzerinde sjambok kullanıyor. Polis, emirleri tepeden aldığını söylüyor” tweeti ile bir video paylaştı. ÜÇ KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ Muhabirler, bir yurttaşın sivil polis tarafından sekiz kez kırbaçlandığına yönelik ifadelerine olay anında orada bulunan üniformalı bir görevlinin yaşananlardan dolayı pişmanlık duymadığına ilişkin görüşlerini de ekledi. Söz edilen resmi görevlinin “İnsanları kırbaçlıyoruz. Böyle yapmadan onları disiplin altına alamayız.” dediği aktarıldı. Görevli sözlerine “Herhangi bir şey taşımayan üç kişinin bir araya geldiğini görmek istemiyoruz. Ama onlar ne yapıyor? Nereye gidiyorsun diye sorduğumuzda cevap vermiyorlar.” diye devam etti. Every time he got out of the car, the residents of the crowded Hillbrow apartments that line each street - all crammed on to their balconies - would boo and jeer. Watch this, where Red Jacket goes into a building and drags someone out. 3/n pic.twitter.com/EoW5AKi0lk — Simon Allison (@simonallison) March 31, 2020 Mail&Guardian’ın Afrika muhabiri Simon Allison kaydettiği görüntüleri “Kırmızı ceketiyle görünen sivil polis, arabasından her dışarı çıkışında Hillbrow’un kalabalık apartmanlarının sakinlerince balkonlardan yuhalanarak protesto ediliyor. Sivil polis ise binaya girerek yakaladığı bir kişiyi dışarı kırbaçla sürüklüyor” tweeti ile paylaştı.

Güney Afrika hükümeti, geçtiğimiz Cuma günü, ülke çapında üç hafta sürecek karantina ilan etti. Ancak yetkililer birçok insanın tek odalı kulübelerde yaşadığı, aşırı kalabalık gecekondu bölgelerinde kuralların uygulanması için mücadele etmekte. Güney Afrika’da bugüne dek teyit edilmiş 1.300’ün üzerinde koronavirüs vakası ve 3 ölüm bulunuyor. Uzmanlar, sağlık sisteminin yetersiz olduğu ülkede, krizin daha kötüye gitmesinden endişe ediyorlar. HAPİS CEZASI VAR Durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla Güney Afrika Devlet Başkanı Cyrill Ramaphosa, geçtiğimiz Cuma tüm restoranları, fast-food zincirleri, barlar ve kafeleri kapatarak sıkı önlemler aldığını açıkladı. Bu kapsamda alkollü içki taşımacılığı durduruldu. Güney Afrika ayrıca tüm havalimanlarını, limanları ve kara sınırlarını yolcu trafiğine kapattı. Yalnızca izin verilmiş olan insanlar temel ihtiyaçları ve medikal nedenlerle evlerinden ayrılabiliyor. Bunlar harici nedenlerle evlerinden ayrılanlar, altı aya varan hapis cezalarıyla karşı karşıya. POLİS PLASTİK MERMİ VE TAZYİKLİ SU KULLANIYOR Karantina ilan edildikten sonra birkaç saat içinde ülkenin birçok yerinde süper marketlerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Sosyal mesafenin çok az korunduğu ya da hiç korunmadığı bu kuyruklarda, polis kuralların uygulanması için zor kullandı. Cape Town’da yetkililer mağaza önlerindeki kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Johannesburg’da ise gıda alışverişi için toplanan kalabalığı dağıtmak için polisin plastik mermi kullandığına dair gelen haberler var.