Güney Afrika’da hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town’da 29 yaşındaki Terzel Rasmus, 2016 yılında yerel bir gazetenin etkinliğinde 80 yaşındaki Wilson Rasmus ile tanıştı. Gördüğü anda aşık olduğunu belirten Terzel Rasmus, aralarındaki ilişkinin 'doğal ve güzel' olduğunu ifade etti.

Terzel eşinin kendi okul masraflarını ödemesine yardımcı olduğunu da belirtirken Wilson da Terzel’le birlikte olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

"BENİM AÇIMDAN DOĞRU BİR KARARDI"

Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlenmesiyle ilgili olarak, "Çok eleştirilsem de bana iyi gelen Wilson ile evlenmek benim açımdan doğru bir karardı" dedi.



