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  4. Güney Afrika’da yeni dönem Türkçe kursları başlıyor

Güney Afrika’da yeni dönem Türkçe kursları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da yeni dönem Türkçe kursları başlıyor

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman, yeni dönem Türkçe kurslarını gelecek ay başlatacaklarını söyledi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika ile Türkiye arasında kültür köprüleri kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni dönem Türkçe kurslarını gelecek ay başlatacaklarını aktaran Kahraman, "Özellikle son dönemlerde Güney Afrika'daki Türkiye algısının yükselmesi ile Türkiye'ye ve Türkçe'ye yoğun bir ilgi gözlemliyoruz. Yeni Türkçe kursları başlangıç, orta ve ileri seviyelerde olmak üzere 10 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayacak." dedi.

Kahraman, Güney Afrika’da 2017 yılından itibaren yaklaşık 405 öğrencinin Türkçe kurslarına katıldığını belirterek, "Toplumun her kesiminden insanların katıldığı Türkçe kursları haftanın her günü Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünde uzman eğitmenler tarafından Avrupa Dil Standartları'na uygun olarak verilmektedir." diye konuştu.

Enstitüde "Konuşma Klübü" ve "Türkçe Çocuk Klübü" adı altında çalışmaların de devam ettiğini kaydeden Kahraman, ayrıca Türkiye burslarını ise Güney Afrika’daki üniversitelerde, liselerde ve diğer mecralarda tanıttıklarını söyledi.

Kahraman, son olarak 2020 yılı itibariyle "Turizm Türkçesi" adı altında yeni bir program başlatacaklarını ve böylece alışveriş ve eğlence seyahatlerinin yanı sıra Türkiye'de ziyaret edilebilecek tarihi, kültürel ve turistik yerleri Güney Afrikalılara tanıtacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Yunus Emre Enstitüsü

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