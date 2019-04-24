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Güney Afrika'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 51'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Güney Afrika'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 51'e yükseldi

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

KwaZulu-Natal Eyalet Bakanı Nomusa Dube-Ncub, yaptığı açıklamada, KwaZulu-Natal'da şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 37'den 51'e yükseldiğini belirtti.

Afette yüzlerce kişinin yaralandığını ifade eden Dube-Ncub, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Güney Afrika Devlet Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, afet bölgesine gitmek için Mısır ziyaretini kısa kesti." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın yarına kadar devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika sel ve toprak kaymaları

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