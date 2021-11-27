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Güney Afrika'dan Hollanda'ya uçan 61 yolcunun testleri pozitif çıktı, Omicron olup olmadığı incelenecek

27.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Omicron (Türkçesiyle Omikron) nedeniyle uygulanan uçuş yasağı öncesi Güney Afrika'dan Hollanda'ya uçan 600 yolcudan 61'inin testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Vakaların Omicron varyantı olup olmadığı incelenecek. Hollanda'dan Yusuf Özkan aktarıyor

Güney Afrika'dan Hollanda'ya uçan 61 yolcunun testleri pozitif çıktı, Omicron olup olmadığı incelenecek

Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Omicron (Türkçesiyle Omikron) nedeniyle uygulanan uçuş yasağı öncesi Güney Afrika'dan Hollanda'ya uçan 600 yolcudan 61'inin testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Bu vakaların Omicron varyantı ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Omicron dün Belçika'da tespit edilmiş, bugün de Almanya ve Çekya Omicron olduğundan şüphelenilen birer vakaya rastladıklarını açıklamıştı.

Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Namibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi.

Yolcular, Amsterdam Schipol Havalimanı yakınlarında Hollanda hükümeti tarafından hazırlanan bir otelde zorunlu karantinaya alındı.

Cuma günü Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Güney Afrika'ya yönelik uçuş yasağı kararı öncesi, bu ülkeden Hollanda'ya 2 uçuş gerçekleşti.

Cape Town'dan kalkan KLM Havayolları uçağı saat 10:30'da, Johannesburg'dan gelen uçak da saat 11:00'de Amsterdam Schipol Havalimanı'na indi.

Hollandalı yetkililer, iki uçaktaki toplam 600 yolcuyu, havalimanındaki diğer insanlarla temas kuramayacakları şekilde, ayrı bir bölüme aldı.

Bu yolcular için özel bir test merkezi oluşturuldu. Yapılan testler sonucu 600 kişiden 61'inin korona pozitif olduğu saptandı.

Omicron olup olmadığı incelenecek

Bu kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hollandalı uzmanlar bu konuda araştırmaya devam ederken, yolcular da zorunlu otel karantinasına alındı.

omikron

Testleri negatif çıkanların havaalanından ayrılmasına izin verildi. Ancak bu kişiler 5 gün daha evde karantinada kalmak zorunda.

Testleri pozitif çıkan yolcular ise, Schiphol Havalimanı yakınında Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan güvenlikli bir karantina oteline götürüldü.

Şikayetleri olan kişiler 7 gün, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenler de 5 gün zorunlu olarak karantina otelinde kalacak.

omikron

Hollanda'da insanların kendi evleri varken bir otelde zorunlu karantinaya tabi tutulması çok alışıldık bir durum değil.

İlk kez Ekim 2020'de, Groningen ve Haren kentlerindeki 3 sığınma merkezi, Covid hastaları için karantina öteki olarak düzenlenmişti.

Güney Afrika'dan gelen yolcular test sürecinde havalimanında uzun süre bekletilmelerine tepki gösterdi.

Bunu, "seyahat özgürlüğüne müdahale ve aşağılayıcı" olarak değerlendiren yolcular, kendilerine yeterli battaniye ve yiyecek içecek sağlanamadığını savundu.

Belediye Toplum Sağlığı Merkezi (GGD) yetkilileri ise, yaşanan hayal kırıklığının anlaşılır olduğunu belirterek, "İnsanlar uzun bir yolculuk yaptı ve kısa sürede evlerine dönmeyi beklerken Hollanda'da daha önce hiç yaşamadığımız bir durumla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Yetkililer, bunun yolcuların güvenliği ve halk sağlığının korunması için gerekli olduğunu vurguladı.

Hollanda sağlık otoriteleri, Pazartesi gününden bu yana Güney Afrika'dan ülkeye gelen herkesi en kısa sürede test etmek istiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in çağrısı üzerine 27 AB üyesi ülke, Cuma günü öğleden sonra aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

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