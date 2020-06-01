Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Limasol ilçesinde bulunan Köprülü Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli atılarak, İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Çirkin saldırıya KKTC Başbakanı Ersin Tatar sert şekilde tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyerek ve Rum Yönetimi’ni derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Başbakan Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet Molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz. Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camii’nin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür”

