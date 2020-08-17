Güney Kore 6G çalışmalarına başladı

Güney Kore 6G bağlantısı 2028 ila 2030 yılları arasında 6G’nin kullanıma sunulacağı daha şimdiden söylendi. Böylece yeni bağlantı teknolojisi ilk defa bir tarihe kavuştu. 5G için herkes net bir tarih verebiliyordu. Ancak söz konusu 6G olunca işler biraz daha değişti. Özellikle Nesnelerin İnterneti kapsamında milyarlarca cihazın birbiriyle bağlantısı sağlanacaktı ve bu durum yüksek internet hızı gerektiriyordu.

6G 1 TBPS İNTERNET SUNACAK

5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. Söz konusu 6G olunca hedefler çok daha uçuk. 6G ile birlikte bu hız 1 Tbps dolaylarına kadar çıkacak. Şimdiki mevcut hız ile kıyaslandığında bu gerçekten de oldukça büyük.

Ağ bağlantılarında hız çok farklı bir yer kazanmaya başladı. Dünya ülkeleri hız konusunda 5G’yi aşmaya çalışsalar bile yine de henüz bu teknoloji tam oturmadı. Bu nedenle 6G konusunda hedeflenen gerçekleşir mi, tam olarak bilmek zor. Ancak bu yeni bağlantı teknolojisinin vaatleri oldukça büyük.

6G sayesinde henüz yaygınlık dahi kazanmamış olan 5G’ye göre 50 kat daha hızlı bir internet kazanılmış olacak ve bu, nesnelerin internetini gerçek hale getirebilir. Sizce 6G ile birlikte ne tür değişimler yaşanabilir?

İçme suyu sorunu için yeni yöntem: Güneş enerjisi!



