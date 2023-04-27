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  4. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ı kırmadı! Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde şarkı söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ı kırmadı! Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde şarkı söyledi

27.04.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından onuruna verilen akşam yemeği sırasında Biden’ın ricası üzerine “American Pie” adlı şarkıyı söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ı kırmadı! Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde şarkı söyledi

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Beyaz Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee onuruna verdiği akşam yemeğinde renkli anlar yaşandı. Biden’ın ricası üzerine Yoon, “American Pie” adlı şarkıyı söyledi.
Biden’ın sahnede Yoon’a, “American Pie’ın en sevdiğin şarkılardan biri olduğunu biliyoruz” demesi üzerine Yoon, “Okuldayken en sevdiğim şarkılardan biriydi” cevabına verdi. Biden ise, “O zaman bu şarkıyı senden duymak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Biden’ın ricası sonrası Beyaz Saray’da alkış sesleri yükselirken, Yoon mikrofonu eline aldı ve şarkıyı söylemeye başladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yaklaşık 1 dakika şarkıyı söyleyen Yoon, ayakta alkışlandı. Biden ise, Yoon’un performansı karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek, "Şarkı söyleyebildiğin konusunda fikrim yoktu" dedi.

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Biden, Yoon’un performansının ardından American Pie’ın söz yazarı Don McLean imzalı akustik gitarı hediye etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore biden şarkı

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