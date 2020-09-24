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Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı

24.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nın bir yetkilisinin Kuzey Kore askerleri tarafından vurulduğunu ve cesedinin yakıldığını duyurdu. Bakanlık, "gaddarca bir eylem" dediği bu olay için Kuzey'den açıklama istedi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı

Kuzey Kore'ye kaçmaya çalıştığı öne sürülen bakanlık yetkilisinin cesedinin "koronavirüse karşı önlem olarak yakıldığı" tahmin ediliyor. Pyongyang, Güney Kore'nin suçlamalarına henüz yanıt vermedi.

KUZEY KORE SULARINDA BİTAP HALDE BULUNDU

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre adı açıklanmayan Güney Koreli bakanlık yetkilisi Yeonpyeong Adası yakınlarındaki sınır bölgesinde kaçak balıkçılık iddialarını araştırmak üzere bulunuyordu.

Pazartesi günü, iki çocuk babası olduğu belirtilen 47 yaşındaki yetkili, öğle yemeği sırasında devriye yaptıkları gemiden kayboldu. Daha sonra gemide ayakkabıları bulunan bu kişinin bir can yeleği aldığı anlaşıldı.

Seul'e göre bakanlık yetkilisi, daha sonra Kuzey Kore sularında bitap halde bulundu.

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Üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili tarafından sorgulanan bu kişinin infazına karar verildiği, cesedinin gaz maskesi takan Kuzey Kore askerleri tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtildi.

Güney Koreli yetkililer bunun bir koronavirüs önlemi olduğuna inandıklarını söyledi.

Geçen ay Güney Kore'deki Amerikan birliklerinin komutanı Robert Abrams, Kuzey Kore'de özel birliklere sınırı geçen herkesin derhal vurulması talimatı verildiğini söylemişti.

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