HABER

Güney Kore Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi: - "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin bu asil fedakarlığını asla unutmadı" - "Geçtiğimiz yıl itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 7 milyar dolara ulaşmış ve 120 bin Koreli turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." dedi.

Güney Kore Cumhuriyeti Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Choi Hong-Ghi, Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında Kore Cumhuriyeti'ni desteklemek için 21 bin asker gönderdiğini hatırlatarak, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." ifadesini kullandı.

Choi, iki ülke arasında 2013'te "Stratejik Ortaklık" kurulduğunu belirterek, "O zamandan beri, Kore ve Türkiye çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu yıl mayıs ayında Kore'yi ziyaret ettiğini anımsatan Choi, iki ülke arasında iş birliği ve dostluğun derinleştiğini söyledi.

Büyükelçi Choi, geçen yıl Türkiye'de okullarda Korece öğretilmesinin kabul edildiğine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolara ulaşmış ve 120 bin Koreli turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir." bilgisini verdi.

Kore ve Türkiye'nin, bölgesel, küresel barış ve güvenlik konularında önemli paydaş olduğunun altını çizen Choi, iki ülkenin uluslararası arenada çeşitli küresel meselelerde yakın iş birliği yaptığını sözlerine ekledi.

PARTNERDünyadaki cennet gibi yerlerDünyadaki cennet gibi yerler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!
Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmazFeyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Büyükelçiliği Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

İlginizi Çekebilir

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.