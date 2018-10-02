Güney Kore Milli Günü Resepsiyonu

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." dedi.
Güney Kore Cumhuriyeti Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Resepsiyonda konuşan Choi Hong-Ghi, Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında Kore Cumhuriyeti'ni desteklemek için 21 bin asker gönderdiğini hatırlatarak, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." ifadesini kullandı.
Choi, iki ülke arasında 2013'te "Stratejik Ortaklık" kurulduğunu belirterek, "O zamandan beri, Kore ve Türkiye çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu yıl mayıs ayında Kore'yi ziyaret ettiğini anımsatan Choi, iki ülke arasında iş birliği ve dostluğun derinleştiğini söyledi.
Büyükelçi Choi, geçen yıl Türkiye'de okullarda Korece öğretilmesinin kabul edildiğine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolara ulaşmış ve 120 bin Koreli turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir." bilgisini verdi.
Kore ve Türkiye'nin, bölgesel, küresel barış ve güvenlik konularında önemli paydaş olduğunun altını çizen Choi, iki ülkenin uluslararası arenada çeşitli küresel meselelerde yakın iş birliği yaptığını sözlerine ekledi.
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