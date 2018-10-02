Güney Kore Milli Günü Resepsiyonu

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerinin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." dedi.

Güney Kore Cumhuriyeti Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Choi Hong-Ghi, Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında Kore Cumhuriyeti'ni desteklemek için 21 bin asker gönderdiğini hatırlatarak, "Kore halkı, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşan Türk askerlerin bu asil fedakarlığını asla unutmadı." ifadesini kullandı.

Choi, iki ülke arasında 2013'te "Stratejik Ortaklık" kurulduğunu belirterek, "O zamandan beri, Kore ve Türkiye çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmiştir." diye konuştu.