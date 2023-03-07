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Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı!

07.03.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin "olası tehditlerine karşı" ABD ile ortak hava tatbikatı düzenlediklerini bildirdi.

Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarı Deniz'de yapılan tatbikata Güney Kore'nin "F-15K" ve "KF-16" tipi savaş uçaklarının yanı sıra bombardıman uçağını seferber ettiği, ABD'nin de tatbikata "B-52H" tipi uçakla katıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 'B-52H' stratejik bombardıman uçağını Kore Yarımadası'na konuşlandırması, ittifakın Kuzey'den gelen tehditleri caydırmak ve yanıt vermek için kararlı duruşunu gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca, iki ülkenin Hava Kuvvetlerinin bugün başkent Seul'ün 65 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentinde bulunan Osan Hava Üssü'nde 2023'ün ilk "Buddy Wing" tatbikatını başlattığı aktarıldı.

Bu yıl içerisinde 9 kez düzenlenmesi planlanan "Buddy Wing" tatbikatıyla, ABD ve Güney Kore'nin operasyon ve ekip çalışmasını geliştirmesi bekleniyor.

Güney Kore ve ABD, 3 Mart'ta Kuzey Kore'nin tehditlerine rağmen "Özgürlük Kalkanı" isimli yıllık askeri tatbikatlarını planlandıkları gibi sürdüreceklerini bildirmişti.

13-23 Mart'ta başlaması planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatıyla savunma işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore askeri tatbikat abd

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