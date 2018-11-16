Güney Kore'den Tarsus'a Göçmen Sağlığı Merkezi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti'nin katkısıyla yapımı tamamlanan ve Türkiye'deki 174'üncü merkez olan 2 No’lu Göçmen Sağlığı Merkezi, Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghiden ile Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter'in katıldığı törenle açıldı.

Girne Mahallesi Şehit Murat Karakulak Sokak'taki merkezin açılışına Büyükelçi Ghiden ve Genel Müdür İlter'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kaymakam Yüksel Ünal, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabir Kılıç, Mersin Emniyet Müdürü Halis Ünal, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Burak Demirtaş, İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kalleli ve davetliler katıldı.

'14 MİLYAR DOLARLIK DESTEK'

Açılışta konuşan Büyükelçi Choi Hong-Ghiden, "Mersin'i ilk kez ziyaret ediyorum ve bu vesileyle böylesine manidar etkinliğe katılmış olmaktan son derece mutluyum. Ben Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarak dostça gözetmekte olduğunu iyi biliyorum. Türkiye'nin bu alicenaplığı ve insaniyeti uluslararası toplumda büyük bir övgü almaktadır. Kore Devleti, Suriyeli sığınmacılara yardım edilmesi için bu süre zarfında 14 milyar dolar destekte bulunmuştur ve bu merkezin kurulması da yardım projesinin bir parçasıdır" dedi.

'SURİYELİLERE SAĞLIK HİZMETİ'

Vali Ali İhsan Su ise yaklaşık 3 milyon Suriyeliye kucak açıldığına dikkat çekerek, "Devlet olarak Suriye'de huzur ve barış ortamı sağlanıncaya kadar burada misafir ettiğimiz Suriyelilere en güzel şekilde hizmet vermeye, onların insani temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter ise şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı olarak yılda yaklaşık 10 milyon muayene hizmeti veriyoruz Suriyeli kardeşlerimize. 1,5 milyon civarında ameliyat gerçekleştirdik. Onları hazırlanan bu ve benzeri binalarda gerçekleştirdik. Bugün Göçmen Sağlığı Merkezi olarak 174'üncüsünü açıyoruz ama buranın güzel bir özelliği var. Yerel yönetimimizle bir birliktelik sağladık. Buranın arsasının temelinde kendileri destek oldular. Daha büyük bir özelliği de Kore Cumhuriyetimizin büyük destekleriyle burası hazırlandı. Kore Cumhuriyetimiz bunun gibi 6 adet Göçmen Sağlığı Merkezi Türkiye'de hizmete sunulması için yardımda bulundular."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi.