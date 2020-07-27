Güney Kore'den yüzerek Kuzey Kore'ye geçen kişi gerçekten Covid-19 hastası mı?

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a konuşan Albay Kim Jun-rak "Bu kişinin tam olarak nereden kaçtığını, ona ait olduğunu düşündüğümüz bir çantayı bulduktan sonra saptadık" dedi.

Yetkililer bu kişinin tel örgülerin altından sürünerek Sarı Deniz'e çıkan bir atık su borusuna girdiğini ve buradan da yüzerek Kuzey'e ulaştığını söylüyorlar.

Pazartesi günü Güney Kore askeri yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki bir adam sınıra yakın Ganghwa adasından Kuzey Kore'ye geçmeyi başardı.

Açıklamada hastanın güneyden "geri iltica eden" bir Kuzey Koreli olduğu kaydedilmişti.

Güney Kore yetkilileri bu kişinin güneydeki bir adadan bir atık su borusu yoluyla çıktıktan sonra iki kilometreye yakın mesafeyi de yüzerek Kuzey Kore'ye ulaştığını söylüyorlar.

Üç yıl önce Kuzey'den Güney'e iltica eden bu kişinin geçen hafta Kuzey'e geri dönmeye karar verdiği anlaşılıyor.

Güney Kore yetkilileri bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin Covid-19 olduğu kesinleşen ilk hastası olduğu düşünülen kişide koronavirüs olmadığını söylediler.

Daha önce Kuzey Kore devlet medyası, üç yıl önce Güney'e iltica eden bu kişinin geçtiğimiz hafta yeniden Kuzey'e geçtiğini duyurmuştu.

19 Temmuz günü Kaesong kenti sahiline ulaşan kişinin "tehlikeli virüsü" taşıdığından kuşkulanıldığı kaydedilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un virüsü kontrol altına almak için "azami önlemler" alınmasını emrettiği de bildirilmişti.

Adamın sağlık durumu hakkında ne biliniyor?

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre üst düzey bir sağlık yetkilisi "Bu kişi bizde Covid-19 hastası olarak kayıtlı olmadığı gibi, virüs almış başka kişilerle teması da görünmüyor" diye konuştu.

Yetkililer Kuzey Kore'ye geri dönen kişiyle yakın teması olan iki kişiye test yapıldığını ve ikisinin de negatif çıktığını da söylüyorlar.

Güney Kore Çin'den sonra Covid-19 salgınının yayıldığı ilk bir kaç ülkeden biriydi fakat çok sıkı önlemler alarak virüsü büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

50 milyonu aşkın nüfusu olan ülkede bugün ortalama günde 50 civarında yeni vaka çıkıyor ve çoğu yurt dışından geldiği saptanan bu vakalar derhal karantinaya alınıyor.