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Güney Koreli heyet, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

"Kore Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Etkinliği" kapsamında düzenlenen geziye Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi de katıldı

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Etkinliği" kapsamında düzenlenen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gezisine katıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen "Kore Cumhuriyeti Turizm Tanıtım Etkinliği" kapsamında, büyükelçiler Erçin ve Choi, beraberindeki heyetle Bursa'yı ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, heyete müzeyi gezdirerek, müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tablo, geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve yeşil sertifikalı bina hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbeye çıkan heyet, Bursa'nın fetih gününün tasvir edildiği panoramik resmi inceledi.

Fetih Müzesi'nin etkileyici bir yapıt olduğunu ifade eden Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, "Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan bu eser, bizleri büyülü bir tarihi yolculuğuna çıkardı. Aynı zamanda Fetih Müzesi'nin, Bursa'nın turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Buraya gelen yerli, yabancı turistler Osmanlı hakkında önemli bilgilere ulaşacak." dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Dündar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi'ya Osman Gazi biblosu, Seul Büyükelçisi Ersin Erçin'e ise Bursa bıçağı hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Güney Kore

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