Güney Kore’nin ikinci büyük nehri buz tuttu

Güney Kore’nin ikinci büyük nehri Han, yer yer buz tuttu.
Güney Kore’nin ikinci büyük nehri, 494 kilometre uzunluğundaki Han Nehri’nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.
Güney Kore’de hissedilir hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle şehir adeta buz tuttu. Yollar, ağaçlar buz tutarken Güney Kore’nin ikinci büyük nehri ve Kore Yarımadası’nın dördüncü büyük nehri Han’da buz adacıkları oluştu.
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