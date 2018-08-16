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Güney Kore'ye “yaptırımların peşinden gitmeyin” çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Güney Kore'ye “yaptırımların peşinden gitmeyin” çağrısı

Kuzey Kore medyası, Güney Kore’ye, Pyongyang yönetimine yönelik uluslararası yaptırımları desteklememe çağrısını yineledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde çıkan yazıda, Güney Kore'nin, ABD öncülüğündeki yaptırımlara destek vermesi halinde Koreler arasındaki ilişkilerin sekteye uğrayacağı belirtildi.

Güney Kore'ye, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların “peşinden gitmeyin” çağrısı yapılan yazıda, yabancı güçlerden gelen baskıların Güney tarafından körü körüne desteklenmesi halinde Koreler arası ilişkilerin, Kore halkının çıkarları adına ilerlemesinin güçleşeceği ifade edildi.

İki ülke lideri tarafından 27 Nisan'da varılan anlaşmaya atıfta bulunulan yazıda, "Güney Kore, Koreler arası değişimleri engellemek için manevra yapan yabancı güçlerin yaptırım baskısına katılır ve körü körüne ardından giderse Kuzey-Güney ilişkileri, Kore halkının çıkarları ve Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanması doğrultusunda ilerleyemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD’nin Güney Kore’ye baskı yapmakla suçlandığı yazıda, "ABD, ülkelerimizin iç işlerine karışarak, Koreliler arasındaki uzlaşma, birlik, diyalog ve iş birliğini engelleyerek Koreler arası ilişkilere haksız bir şekilde müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Koreler arası iş birliğinin, Panmunjom Deklarasyonu’nun uygulanması ve ilişkilerin gelişmesi yolundaki en temel nokta olduğu vurgulanan yazıda, Koreler arası ilişkilerin gelişmesinden doğan tüm sorunların, bağımsız olarak ve Kore halkının birliğiyle çözülmesi gerektiği bildirildi.

Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi Uriminzokkiri’de 12 Ağustos'ta yayınlanan açıklamada, Güney Kore'nin, Panmunjom Deklarasyonu çerçevesinde Koreler arası ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiği vurgulanmıştı.

Seul hükümetinin, ABD liderliğindeki yaptırımlara "körü körüne bağlanmasının", deklarasyona uyulmasında büyük bir engel olduğu savunulan açıklamada, "Panmunjom Deklarasyonu'nun 27 Nisan'da kabul edilmesinden bu yana 100 günden fazla bir süre geçti ancak hiçbir gelişme kaydedilmedi. Bu, ABD'nin yaptırımlarından ve Güney'in onlara haksız katılımından kaynaklanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

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- Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke, saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı.

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.​

İki ülke üst düzey temsilcilerinin, 13 Ağustos'ta, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelecekleri duyurulmuştu.

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Güney Kore Kuzey Kore Rodong Sinmun yaptırımlar

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