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Güney Sudan Devlet Başkanı halkından özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit: - "Ülkede iç savaş artık sona erdi" - "Sebep olduğumuz her şey için tüm taraflar adına sizden özür dilemek istiyorum"

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, muhaliflerle yapılan barış anlaşmasının ardından başkent Cuba’da düzenlenen kutlamalarda halkından özür diledi.

Ülkedeki en büyük silahlı gruplardan Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar’ın da 2 sene sonra ülkesine dönerek katıldığı "barış kutlamalarında" liderler halka seslendi.

Ülkede iç savaşın artık sona erdiğini belirten Devlet Başkanı Mayardit, ülkede kargaşa ve savaşın yeniden başlamasını umanların olduğunu söyledi.

Mayardit, savaşın yol açtığı psikolojik ve duygusal yaralar nedeniyle derin bir pişmanlık duyduğunu ifade ederek “Sebep olduğumuz her şey için tüm taraflar adına sizden özür dilemek istiyorum.” dedi.

Muhalif lider Machar da geçmişin geride kaldığını, barış ve birlik için yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek tüm muhalif üyelerin barışı sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Kutlamalara, Somali, Mısır, Uganda, Etiyopya ve Sudan gibi ülkelerden liderler ve üst düzey temsilciler de katıldı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Son olarak geçen ay Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

Machar'ın, varılan barış anlaşması gereğince yeniden Mayardit'in yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
barış Güney Sudan

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