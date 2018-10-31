Güney Sudan Devlet Başkanı halkından özür diledi

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, muhaliflerle yapılan barış anlaşmasının ardından başkent Cuba’da düzenlenen kutlamalarda halkından özür diledi.

Ülkedeki en büyük silahlı gruplardan Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar’ın da 2 sene sonra ülkesine dönerek katıldığı "barış kutlamalarında" liderler halka seslendi.

Ülkede iç savaşın artık sona erdiğini belirten Devlet Başkanı Mayardit, ülkede kargaşa ve savaşın yeniden başlamasını umanların olduğunu söyledi.

Mayardit, savaşın yol açtığı psikolojik ve duygusal yaralar nedeniyle derin bir pişmanlık duyduğunu ifade ederek “Sebep olduğumuz her şey için tüm taraflar adına sizden özür dilemek istiyorum.” dedi.

Muhalif lider Machar da geçmişin geride kaldığını, barış ve birlik için yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek tüm muhalif üyelerin barışı sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Kutlamalara, Somali, Mısır, Uganda, Etiyopya ve Sudan gibi ülkelerden liderler ve üst düzey temsilciler de katıldı.