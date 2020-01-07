Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu

Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil, “Dünyanın pek çok bölgesinde ve çevre ülkelerde mülteci kamplarında çok insanımız var, Güney Sudan halkı çok acı çekti, yeni hükümetin kurulmasıyla bu acıları ortadan kaldırabiliriz.” dedi. Bakan Acuil, Stratejik Düşünce Enstitüsünde “Ayrılığın Hikayesi ve Güney Sudan’da Güncel Gelişmeler” adlı panelde konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Acuil, misafirperverliklerinden dolayı Türk heyete teşekkürlerini bildirdi. Türkiye ve Güney Sudan’ı "iki müttefik ve dost ülke" olarak adlandıran Acuil, ziyareti kapsamında verimli temaslarda bulunduğunu söyledi. - Kiir ve Riek'in 2018 anlaşması Sudan'dan 2011'de ayrılan ülkesinin kuruluş sürecine değinen Acuil, Güney Sudan’ın önceliğinin ülke sınırları içerisinde barışın tesis edilebilmesi olduğunu belirtti. Acuil, bu aşamada en önemli enstrümanın 2018’deki barış anlaşmasının hayat geçirilmesi olduğunu vurgulayarak “Güney Sudan’da bazı anlaşmazlıkların çözümü henüz bekliyor. Geçiş hükümetinin kurulmasının sağlayan (Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar'ın imzaladığı) 2018 barış anlaşmasının hayata geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

Anlaşmanın uygulanamadığını ve tarafların bazı tutumları sebebiyle geçiş hükümetinin kurulmasının geciktiğini kaydeden Acuil, bu durumun ülke insanının daha fazla acı çekmesine sebep olduğunu dile getirdi. Acuil, "Hükümeti bir an önce kurmamız ve ilerleyebilmemiz gerekiyor. Dünyanın pek çok bölgesinde ve çevre ülkelerde mülteci kamplarında çok insanımız var, Güney Sudan halkı çok acı çekti, yeni hükümetin kurulmasıyla bu acıları ortadan kaldırabiliriz.” ifadelerini kullandı. - "Savaşı denedik" Güney Sudan halkının uzun süredir barışa özlem duyduğunu belirten Acuil, barış anlaşmasının hükümet tarafından fonlanması gerektiğini söyledi. Acuil, yönetim ile muhalefet arasındaki uzlaşı sürecinin devam ettiğini belirterek tüm grupların sürece katılması gerektiğini kaydetti. Amacın ülkedeki silahları susturmaktan geçtiğini kaydeden Acuil, "Daha önce savaş seçeneğini denedik, şu andaki duruşumuz diyalog ve müzakere. Dışarıdaki grupları sürece angaje etmeye çalışıyoruz. Geçiş süreci sonrası seçimler yapılacak.” diye konuştu.