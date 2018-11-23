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Güney Sudan'da asayiş kademeli olarak sağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:00 | Son Güncelleme

BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, barış anlaşmasının ardından ülkede güvenliğin önemli ölçüde sağlandığını söyledi

CUBA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, ülkede çatışan taraflar arasında iki aydan fazla bir zaman önce imzalanan barış anlaşmasının ardından güvenliğin önemli ölçüde sağlandığını belirtti.

Shearer, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da basına yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde kademeli olarak asayişin sağlandığını ve yerlerinden edilmiş çoğu insanın kendi bölgelerine dönmeye başladığını ifade etti.

Son aylarda BM misyonunun Cuba'daki merkezlerinde ikamet edenlerin yüzde 95'inin dönmek istediğini kaydeden Shearer, ancak bu kişilerin evlerine geri dönmeden önce hükümetten temel hizmetleri sunmasını istediğine işaret etti.

Shearer, BM misyonunun temel hizmetlerin sağlanması konusunda yerel topluluklara yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

BM misyonuna ait merkezlerde, 189 bin 444 kişi barınıyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Geçen eylül ayında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
barış anlaşması Güney Sudan

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