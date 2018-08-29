Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'daki silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın, yeni değişikliklerin yapıldığı barış anlaşmasının son metnini perşembe günü imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudanlı taraflar arasında arabuluculuk yapan Sudanlı muhaliflerin lideri Machar ile gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler neticesinde Machar'ın, yeni değişikliklerin yapıldığı barış anlaşmasının son metnini imzalamayı kabul ettiğini ifade etti.

Açıklamada, Machar'ın yeniden gözden geçirilmesini istediği hususların, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesine sunulacağı kaydedildi.

Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalefet ittifakı daha önce yaptıkları ortak açıklamada, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hükümet ile varılan barış anlaşmasında yeni değişikliklerin yapıldığı son metni "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle imzalamayacaklarını duyurmuştu.