Güney Sudanlı askerler tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu

Güney Sudan'da 10 asker tecavüz ve cinayet gibi suçlamalardan yargılandıkları davada suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve çeşitli cezalara çarptırıldı.

Tuğgeneral Knight Briano, yaptığı açıklamada, 2016 yılında başkent Cuba'daki bir otel saldırısında bir gazeteciyi öldürmek ve sivil yardım çalışanlarına tecavüz etmek gibi suçlardan yargılanan 11 askerden 10'unun suçlu bulunduğunu belirtti.

Askerlerden birinin delil yetersizliği nedeniyle aklandığını ifade eden Briano, "Gazeteciyi öldürmekten suçlu bulunan bazı askerler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, tecavüz ve hırsızlıktan suçlunan diğerleri ise 7 ila 14 yıl hapis cezaları aldı." dedi.

Yabancı sivil yardım çalışanlarının olduğu bir otele Temmuz 2016'da gerçekleştirilen saldırı, hükümet güçlerinin başkentte muhalif Riek Machar grubuna karşı kazandığı 3 günlük savaş sırasında olmuştu.

Ülkede yıllarca süren iç savaştan sonra geçen ay yeniden barışa imza atan muhalif gruplar ve hükümete bağlı güçler, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerince birçok kez tecavüz ve yargısız infaz gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlandı.