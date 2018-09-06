Güney Sudanlı askerler tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu

Güney Sudan'da 10 asker tecavüz ve cinayet gibi suçlamalardan yargılandıkları davada suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve çeşitli cezalara çarptırıldı.
Tuğgeneral Knight Briano, yaptığı açıklamada, 2016 yılında başkent Cuba'daki bir otel saldırısında bir gazeteciyi öldürmek ve sivil yardım çalışanlarına tecavüz etmek gibi suçlardan yargılanan 11 askerden 10'unun suçlu bulunduğunu belirtti.
Askerlerden birinin delil yetersizliği nedeniyle aklandığını ifade eden Briano, "Gazeteciyi öldürmekten suçlu bulunan bazı askerler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, tecavüz ve hırsızlıktan suçlunan diğerleri ise 7 ila 14 yıl hapis cezaları aldı." dedi.
Yabancı sivil yardım çalışanlarının olduğu bir otele Temmuz 2016'da gerçekleştirilen saldırı, hükümet güçlerinin başkentte muhalif Riek Machar grubuna karşı kazandığı 3 günlük savaş sırasında olmuştu.
Ülkede yıllarca süren iç savaştan sonra geçen ay yeniden barışa imza atan muhalif gruplar ve hükümete bağlı güçler, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerince birçok kez tecavüz ve yargısız infaz gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlandı.
- İç savaş yıllar sonra sona erdi
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi.
IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak verdi.
Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başladı, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı aldı.
Bu adımı 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta da yönetim ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izledi.
Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri olan Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı, nihai barış anlaşmasına geçen ay sonunda imza attı.
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