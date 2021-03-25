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Güneyde bir ilk! ABD'nin Virginia eyaletinde idam kaldırıldı

25.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virginia, güney eyaletleri içinde "idama hayır" diyen ilk eyalet oldu.

Güneyde bir ilk! ABD'nin Virginia eyaletinde idam kaldırıldı

ABD’nin Virginia eyaletinde, Demokratların eyalet meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle idam cezası kaldırıldı.

Demokrat Vali Ralph Northern, eyalet meclisinden geçen idam cezasını yasaklayan tasarıyı “yapılacak ahlaki bir şey” diyerek imzaladı.

Ülkede idamı yasaklayan 23. eyalet olan Virginia, bu cezayı yaygın olarak uygulayan güney eyaletleri içinde "idama hayır" diyen ilk eyalet oldu.

Virginia, 1608’deki kuruluşundan bu yana bin 400’e yakın idam cezası ile ülkedeki 50 eyalet içinde ilk sırada yer alıyordu.

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