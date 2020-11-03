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Güneydoğu ve Doğu Anadolu için yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısı ve kuzeyi için yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Perşembe (05.11.2020) günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısı için yapılan uyarıda ise "Doğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısı ve kuzeyi için yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Perşembe (05.11.2020) günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısı için yapılan uyarıda ise "Doğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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