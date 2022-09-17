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Güngören'de korkunç olay! Bıçaklayıp öldürdükten sonra halıya sarıp bırakmışlar

17.09.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de yaşayan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Mustafa Yılmaz’ın cansız bedeni, kız kardeşi tarafından halıya sarılmış şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yılmaz'n sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Güngören'de korkunç olay! Bıçaklayıp öldürdükten sonra halıya sarıp bırakmışlar

Korkunç olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Bahar sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre göre, psikolojik tedavi gören ve evinin odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiralayan Mustafa Yılmaz’dan 10 gün boyunca haber alınamadı. Bunun üzerine Yılmaz’ın kız kardeşi ilaçlarını götürmek üzere evine gitti.

SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ

Eve girer girmez ağır bir koku fark eden kız kardeş, Yılmaz’ın cansız bedenini halıya sarılmış bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yılmaz’ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yılmaz’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"HALIYA SARIP BAZANINI ALTINA KOYMUŞLAR"

Mustafa Yılmaz’ın amcası Kamber Yılmaz, “Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip onu kontrol ediyordu, o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Güngören bıçaklı saldırı
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