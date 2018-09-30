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Güngören'de çökme riski taşıyan binanın tahliye edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Yanındaki inşaat çalışması nedeniyle çökme riskine karşı dün mühürlenen 7 katlı apartmandaki incelemeler sürüyor - Bina sakinleri, incelemenin ardından çıkacak kararı bekliyor

İSTANBUL (AA) - Güngören'de yanındaki inşaat çalışması nedeniyle çökme riskine karşı tahliye edilen 7 katlı apartmandaki incelemeler devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokağı'nda bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturanlar, dün sabaha karşı binadan sesler geldiği gerekçesiyle belediye ekiplerine haber verdi.

Belediye ekipleri, ilk incelemenin ardından çökme riskine karşı binayı tahliye ederek mühürledi.

Apartman sakinleri, belediye ekiplerinin vereceği kararı bekliyor.

Bu arada, bina çevresine güvenlik şeridi çekip bariyer koyan zabıta ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Öte yandan binanın dış alt kısmına kütük yerleştirildiği görüldü.

Bina sakinlerinden Sahibe Özbilen, yandaki bina yıkıldıktan sonra sorun yaşamaya başladıklarını belirterek, "Sürekli tıkır tıkır sesler geliyordu. Sürekli kolonları kontrol ederek evde dolaşıyordum. Cumartesi sabaha karşı yine aynı tıkırtıları duyarak uyandım. Eşim de ses üzerine kalktı. Kapıya geldiğimde duvarlarda da çatlamalar olduğunu görünce hızla komşularımın zillerine basıp onları uyandırıp binayı boşalttırdım." diye konuştu.

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bina çökme Güngören

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