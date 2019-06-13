Güngören'deki cinayet davası

İSTANBUL (AA) - Güngören'de Hakan Öner adlı şahsı öldürüp, cesedini parçalara ayırarak ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal, Salim, Muzaffer ile tutuksuz sanıklar Cihan, Gökhan, Metin ve Naciye Ekici katıldı.

Duruşmada, maktul Hakan Öner’in ablası Nilüfer ve annesi Fatma Öner de hazır bulundu.

Tanık Kenan Açık Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Açık, 2013 yılının aralık ayında sanık Nurşen Ekici ile tanıştıklarını söyledi. Ekici’nin eşi tarafından bıçaklandığını, hastanede yattığını anlatan Açık, ayrıca bir gün Bağcılar’da buluştuklarında tanınmaz halde olduğunu söyledi.

Sanık Nurşen Ekici’nin buluştukları gün panik ve perişan halde olduğunu beyan eden Açık, "Anne ve babasının Hakan Öner’i öldürdüğünü söyledi. Kardeşinin de nöbetçilik yaptığı anlattı. Amcalarının aracıyla şahıs kaçırılmış ve cesedini dört parça etmişler. Cesedi Anadolu yakasına gömmüşler. 'Bunları polise anlatalım' dediğimde Nurşen polise gidemedi. Nurşen annesine Hakan Öner’le aralarındaki ilişkiyi gizleyerek taciz edildiğini söylemiş. Nurşen’in kocası bu olayı yapmış. Annesi Naciye bu cinayet için 40 bin lira kadar para harcamış. Kime verdiğini bilmiyorum. Cinayeti örtbas etmek için kullanmış olabilir. Nurşen öldürmek amaçlı azmettirmedi. 'Ağzı burnu kırılsın, bu bana yeter' diyordu. Sağlam bir dayak yemesini istiyordu. Normalde beni de öldüreceklerdi. Ancak yakalayamadılar. Olayı çeviren Naciye'dir. Başrol odur." diye konuştu.