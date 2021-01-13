Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz edilip, fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Konya'da oturan Mehmet Demirbaş ve Azerbaycan uyruklu Ulvi Akbarov, sosyal medyadan Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova ile tanışıp birkaç gün telefonla konuştu. Ardından ikili, İstanbul'da yaşayan Juraeva ve Matkarimova'yı Konya'ya davet etti. Kadınların teklifi kabul etmesi üzerine, 2 kişi, geçen cumartesi günü İstanbul'a gitti. Daha sonra da kadınları Konya'ya getirdiler. Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde kiraladı stüdyo daireye yerleştirdi. Demirbaş ve Akbarov, iddiaya göre iki kadının pasaportunu alıp, burada cinsel saldırıda bulundu. Ardından da arkadaşlarını çağırıp, kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdılar.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Umıda Juraeva ile Saıdakhon Matkarimova, 11 Ocak gecesi polisi arayıp, kendilerine tecavüz edilip, fuhuş yaptırdıkları ve bulundukları evinde kapısı kilitli olup içeride zorlu tutulduklarını öne sürdü. Harekete geçen Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kadınlar, itfaiye merdiveniyle zorla tutuldukları 3'üncü kattaki dairenin balkonundan kurtarıldı.