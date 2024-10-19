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Günlerce komada kaldı! Ölüp yeniden hayata döndü: "Her şey kusursuz bir şekilde temizdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 13:40
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Evinde aniden bayıldıktan sonra bir buçuk hafta boyunca komada kalan Travis Shreeve, yeniden hayata dönüş hikayesini paylaştı. Komada kaldığı sürede kendisini Dünya dışında bir yerde hissettiğini dile getiren Shreeve, "Küçük parçaları hatırlıyorum. Hayatımın en korkunç olayıydı. Bana burasının Dünya olmadığını söyleyen şey, her şeyin tertemiz olmasıydı, her şey kusursuz bir şekilde temizdi" dedi.

Günlerce komada kaldı! Ölüp yeniden hayata döndü: "Her şey kusursuz bir şekilde temizdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Yoğun ve hareketsiz tarzı işi nedeniyle pandemi döneminde kilo alan Travis Shreeve koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığının iyice bozulmasıyla birlikte hastanelik olmuştu. Travis evinin merdivenlerinden inip hastane randevusuna giderken nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Karısına ambulans çağırmasını söyledikten sonra koridorda yere yığıldı.

"KÜÇÜK PARÇALARI HATIRLATTI"

Geriye dönüp baktığında hastaneye gidiş yolculuğunun küçük parçalarını hatırladığını belirten Shreeve, "Hemşirelerin geldiğini görüyordum, onların çok farkındaydım, içeri giriyorlardı ve benimle konuşmuyorlardı, beni görmezden geliyorlardı ve bir şeylerin tehlikeli bir şekilde yanlış olduğunu hissettim" dedi.

Prioritize Your Life podcast'inin sunucusu Wesly Lapioli'ye konuşan Travis, "Bir buçuk haftalık süreç bana 3 ay gibi geldi. Hayatımın en korkunç olayıydı , nefes almakta zorlanıyordum. Savaştım, nefes almak için savaştım ve bir noktada kendimi öyle bitkin hissettim ki sanki bu benim son nefesimmiş gibi hissettim. Bana burasının Dünya olmadığını söyleyen şey, her şeyin tertemiz olmasıydı, her şey kusursuz bir şekilde temizdi" diye konuştu.

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