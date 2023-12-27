HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Günlerdir aranıyordu! Su deposunda 7 metre derinlikte çıplak halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Su deposunda 7 metre derinlikte çıplak halde bulundu

27.12.2023 18:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da polise yapılan ihbar korkunç bir olayı ortaya çıkardı. 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç. , kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda 7 metre derinlikte çıplak halde bulundu. 25 yaşındaki S.Ç.'nin hırsızlık suçundan da aranma kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sır dolu olayı çözmek için çalışma başlattı.

Günlerdir aranıyordu! Su deposunda 7 metre derinlikte çıplak halde bulundu

Kütahya'da 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç. (25), kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak bulundu. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı su deposundan çıkarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

7 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu.

10-gundur-kayipti-su-deposunda-ciplak-bulundu_7051_dhaphoto3

Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.’nin 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

10-gundur-kayipti-su-deposunda-ciplak-bulundu_7051_dhaphoto2

GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaliteli uyku taktikleri nelerdir? Kaliteli uyku taktikleri nelerdir?
4 çocuklu kadın kocasını minibüste sevgilisiyle bastı4 çocuklu kadın kocasını minibüste sevgilisiyle bastı
'Yüksek ses' cinayeti kamerada! Kafedeki müşterilerin tartışması kanlı bitti'Yüksek ses' cinayeti kamerada! Kafedeki müşterilerin tartışması kanlı bitti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya depo
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.