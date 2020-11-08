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Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yakınlarının birkaç gündür haber alamadığı Semih Toka (31), evinde ölü bulundu.

Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber

Karasu Yalı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Semih Toka’dan 3-4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Toka’nın evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, evde Semih Toka’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

VÜCUDUNDA YARA İZİ BULUNMADI

Toka’nın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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