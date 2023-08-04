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  4. Günlerdir kayıp olan Korhan Berzeg’in eşi konuştu: Bulan 1 milyon TL ödül…

Günlerdir kayıp olan Korhan Berzeg’in eşi konuştu: Bulan 1 milyon TL ödül…

04.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in eşinden açıklama geldi. 49 gündür kayıp olan eşi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.

Günlerdir kayıp olan Korhan Berzeg’in eşi konuştu: Bulan 1 milyon TL ödül…

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp olarak aranmasının 49. gününe girildi. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg adeta sırra kadem bastı.180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir haber alınamadı.

Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg ise ilk kez konuştu. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi. Avukat M. Emre Akkaş, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu belirterek aramaların sürdüğünü kaydetti.

SAĞ BULAN KİŞİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg Sabah gazetesine şu açıklamaları yaptı: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız.

Tüm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."

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HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.

Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder" ifadelerini kullandı.

Berzeg konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık.

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Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."

ARMUTLU'YA AŞIKTI

Korhan Berzeg'in Gönen'deki kerpiçten yapılmış aile yadigari evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye aşıktı.

17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey" ifadelerini kullandı.

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'GİZLİLİK KARARI VAR'

Av. M. Emre Akkaş ise; "Müvekkilimiz Angela Hanım çok mahzun durumdadır. Bizler de Korhan Bey'i arama çalışmalarının; jandarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerimizin hassasiyetli, yoğun ve aktif çabaları ile devam ettiğini takip ediyoruz.

Korhan Bey'in kaybolması üzerine açılan soruşturma dosyası da Bandırma Adliyesine bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir.

Dosya üzerinde gizlilik kararı tesis edildiğinden şu an için soruşturma dosyası hakkında herhangi bir bilgi vermemiz uygun değildir. Korhan Bey'in bulunması için teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir." dedi.

DÖNÜNCE ONA İMAMBAYILDI YAPACAĞIM

Berzeg’in eşi ise konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: "Ben bir İngiliz'im ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada yaşamaktan keyif alıyorum. Hemen hemen tüm Türk yemeklerini yapabiliyorum. Korhan döndüğünde ona en sevdiğimiz yemek olan İmam Bayıldı'yı yapacağım."

ÖZAL, BAKANLIK TEKLİF ETMİŞTİ

“Korhan Dünya Bankası'nda çalışırken dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ona ekonomiyi yönetmesi için bakan olmayı teklif etmişti. Fakat Korhan bunu istemedi. Şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Korhan'ın öğrencisiydi.”

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Gönen kayıp arama

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