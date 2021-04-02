Günlerdir konuşulan yufkacı Muammer sessizliğini bozdu: 'Gözlüklü Hamide ile ilişki yaşıyorum'

Esra Erol'un programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' de sonunda ortaya çıktı.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay, "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi.

''ARAMIZDA DUYGUSAL BİR YAKINLAŞMA OLDU''

İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.

''BİZİ BULAMAYINCA TELEVİZYONA ÇIKTILAR''

Yufkacı Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi. Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" dedi.