Günlerdir konuşulan yufkacı Muammer sessizliğini bozdu: 'Gözlüklü Hamide ile ilişki yaşıyorum'

Esra Erol'un programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan 'Yufkacı Muammer' de sonunda ortaya çıktı.
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay, "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi.
İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik" dedi.
Yufkacı Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi. Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" dedi.
Muammer Ay kendisinin sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. Diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirten Ay, "Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hastaymış. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de 'gidebilirsin 'dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti. Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek" dedi. Muammer Ay , başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti.
Canlı yayına çıkan küçük elti ise eşiyle canlı yayında buluşup, kucaklaştı. Muammer'in kendisine nazar duası okuduğunu, okunmuş suyu içtiğini söyledi. Program sunucusu Esra Erol ise araya girerek Hamide'nin bu sözlerine tepki gösterdi. Erol, ''Sen dua okuyamıyor musun, aç Kuran'ı oku'' dedi.
Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi'' demişti.
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