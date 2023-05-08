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"Günlük 1,5 - 2 kilo süt içiriyorum" diyor, yanından hiç ayırmıyor! "Büyüyünce kesip yiyecek değilim... Evlat gibi bakıyorum ona"

08.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, 'Nonik' ismini verdiği kuzusuna bebek gibi bakıyor, yanından hiç ayırmıyor. Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği Nonik'e günlük 1,5 - 2 kilo süt içirdiğini, haftada 100 liralık bez aldığını söylüyor. Medine Kara, "Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” diye konuştu.

"Günlük 1,5 - 2 kilo süt içiriyorum" diyor, yanından hiç ayırmıyor! "Büyüyünce kesip yiyecek değilim... Evlat gibi bakıyorum ona"

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Medine Kara, bebek gibi baktığı ve 'Nonik' ismini verdiği kuzusunun bakımı ile özel ilgileniyor. 'Nonik'i yanından ayırmayan Kara, bakımına ve beslenmesine önem verdiği hayvanı iki günde bir yıkıyor.

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"KOMŞULAR 'PAMUK' DEDİ, ÇOCUKLAR DA 'NONİK' DEDİLER İSMİ NONİK KALDI"

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Kuzuyu Kırıkkale’de yaşayan akrabalarından aldığını belirten Medine Kara, “Küçüktü, küçük tavşan kadardı. 4 aydır büyütüyorum burada. Günlük 1,5 - 2 kilo süt içiriyorum. Haftada 100 liralık bez alıyorum. Komşular 'Pamuk' dedi, çocuklar da 'Nonik' dediler ismi Nonik kaldı. Mahallemdeki bütün komşular hep resim çekildi kuzuyla. Allah rızası için bakıyorum. Anne olarak beni biliyor.

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"BÜYÜYÜNCE KESİP YİYECEK DEĞİLİM... EVLAT GİBİ BAKIYORUM ONA"

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Yerine yatırıyorum, hemen fırlıyor arkam sıra koşuyor. Mutfağa, salona koşuyor. Büyüsün, büyüyünce kesip yiyecek değilim. Evlat gibi bakıyorum ona. Kışa kadar bakarım. Başka kuzu da yanında olsa eş olarak bakarım. Tek durmuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor” dedi.

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(İHA)

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