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Günlük 460 lira kazanmak için 1000 kilometre yol geldiler! 12 saat çalışıyorlar

05.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'a gelerek haşhaş hasadı yapan işçiler günlük 460 lira kazanıyor. 12 saat çalıştıklarını belirten işçiler, "Her şey pahalı. Bir mutfak tüpü 430 TL. Mazot 35 TL’nin üzerinde. Bir şeyler alınmıyor." diyerek hayat pahalılığına isyan etti.

Günlük 460 lira kazanmak için 1000 kilometre yol geldiler! 12 saat çalışıyorlar

Şanlıurfa’dan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine gelen işçiler günlük 460 lira yevmiye ile ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.

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1000 KİLOMETRE GELİP 12 SAAT ÇALIŞIYOR

Afyonkarahisar önemli tarım ürünlerinden olan haşhaş hasadı devam ediyor. Şanlıurfa’dan Afyonkarahisar’a gelen tarım işçileri günlük 460 TL’ye 12 saat çalışıyor. Tarım işçisi Yakup Urfalı konuyla ilgili açıklamalarında, "Haşhaş kırımındayız. Haşhaş kırımında sabah 08.00’de geliyoruz. Akşam 20.00-20.30 gibi bırakıyoruz. Her şey pahalı. Bir mutfak tüpü 430 TL. Mazot 35 TL’nin üzerinde. Bir şeyler alınmıyor. Bizim fasulye hasadına gittiğimizde yevmiyemiz 460 lira. Akşam 08.00-08.30 civarında bitiriyoruz" dedi.

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"EĞER BU ŞEKİLDE OLURSA ZARAR EDERİZ"

Haşhaş üreticisi Mustafa Argadal ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Haşhaşlar yağmurdan yağıştan dolayı bu sene olmadı. Haşhaşlarda yatma oldu. 65 TL diyorlar geçen seneki fiyatlar bunlar. Bir işçinin yevmiyesi 450-500 TL arasında oluyor. Eskiden biz de kabuğu masraf, haşhaşı ise kar kalırdı. Ama şimdi kabuk parası anca kalıyor. Kabukta 8-9 TL’den gidiyor şu anda. Gezilerimiz çok yüksek. Tarla kendimizin çalışmak zorundayız, el işçisi olduğu için aldığımız masrafı anca alıyoruz. Eğer rayiş yardım ederse haşhaş 80-100 lira civarında olursa para kazandırır. Eğer bu şekilde olursa zarar eder. Verim yok. Eskiden dekardan 200-250 kilo haşhaş alırdık. Şimdi 30 kilo alan var, 60 kilo alan var, 40 kilo alan var. Verim yok yani. Aşırı yağışlar oldu, yatmaları oldu, haşhaşlar da onun için para kazandırmıyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
haşhaş Afyonkarahisar hayat pahalılığı

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