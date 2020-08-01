Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2020 Cumartesi)

1 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün aile ilişkileri ve aile büyükleri gündeminizde yer alabilir. Ev düzeni ile ilgilenebilir, ailenizle geçmiş anıları yad edebilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde negatif bakış açılarından kaçınmalı. Olayların kötü yönlerini görerek enerjinizi düşürmeyin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün küçük veya büyük olaylara dair daha sorgulayıcı olabilir, geçmiş ve geleceğe daha fazla odaklanabilirsiniz. Etrafınızın söylemleri duygu durumunuzu ve ruh halinizi etkileyebilir. Kendinizi açmak istemeyebilir, etrafınızla sınırlı iletişim kurabilirsiniz. Manipülatif durumlara dikkat.