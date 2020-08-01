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Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2020 Cumartesi )

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

1 Ağustos 2020 Cumartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2020 Cumartesi )

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (1 Ağustos 2020 Cumartesi)

1 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün aile ilişkileri ve aile büyükleri gündeminizde yer alabilir. Ev düzeni ile ilgilenebilir, ailenizle geçmiş anıları yad edebilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde negatif bakış açılarından kaçınmalı. Olayların kötü yönlerini görerek enerjinizi düşürmeyin.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün küçük veya büyük olaylara dair daha sorgulayıcı olabilir, geçmiş ve geleceğe daha fazla odaklanabilirsiniz. Etrafınızın söylemleri duygu durumunuzu ve ruh halinizi etkileyebilir. Kendinizi açmak istemeyebilir, etrafınızla sınırlı iletişim kurabilirsiniz. Manipülatif durumlara dikkat.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün özgüven ve motivasyonu koruma zamanı. Dış koşullar, mutluluk ve başarı hissinizi etkileyebilir. Geçmiş anılar, size derinden etki eden olaylar aklınıza gelebilir. Özgürlüğünüzü engelleyen, hedeflerinize gitmenize engel olan bir bekleyiş veya zorunluluk motivasyonunuzu düşürebilir. Zihinde veya dış koşullarda zincirleri kırma zamanı. Bakış açınızı değiştirin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde gizleme, saklama, manipülasyon durumları gündeme gelebilir. Özellikle ilişkiler ve kişilerle ilgili korku ve takıntılar uyanabilir. Kendinizi açmak yerine iç dünyanızda düşünüp yaşayabilirsiniz. Mevcut ilişkilerde daha önce konuşulmamış konular konuşulabilir. Günün güzel tarafı, ilişkilerdeki bir çıkmazı aşabilir, size zor gelen bir durumu başarabilirsiniz. Cesaret zamanı.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, etrafınızdakilerle yardımlaşma içinde olabilirsiniz. İş hayatı ve sınavlar gündeminizde olabilir. Rutininizde, beslenme düzeninde değişiklik yapmak daha iyi gelebilir. Yürüyüş yapmak ve hareket halinde olmak iyi gelecektir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdiklerinizden duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İçten içe iyi veya kötü düşüncelere takılı kalabilirsiniz. İç dünyanıza çekilmek yerine açık konuşmalar yapmak rahatlatırken, çözümleri sağlatacaktır. Çocuklarınızı koruma, yaşamlarını iyileştirme isteği artabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sıkılganlıklar artabilir. Özlem duygusu çalışabilir. Anlaşılmak isteyebilir, anlaşıldığınız ilişkilerden duygusal destekler alabilirsiniz. Aile içindeki günlük olay ve konuşmalara takılı kalıp, fazla hassasiyet göstermek sizi yorabilir. Bir çıkmazı çözebilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün kendinizi ifade ederken zorlandığınızı, karşınızdaki anlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Sözlere ve tavırlara daha çok takılabilirsiniz. Sevdiklerinizi koruma ve yardımcı olma ihtiyacı artabilir. Seyahatlerde problemlere dikkat. Eleştirel sözler, büyük konuşmalar ve dedikodudan kaçınmalı.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün finansal fırsatlar yakalayabilir, imkansız gördüğünüz bir durumun insanlar aracılığıyla çözüldüğünü görebilirsiniz. Çözüm sağlamak istediğiniz konuda çevrenizden yardım alabilirsiniz. İlişkilerde zor bir karar vermek veya açık bir konuşma yapmak gerekebilir. Taşınma ve evle ilgili masraflar gündeminizde olabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İlişkilerde anlayış ve tolerans gerekebilir. Her türlü ikili ilişkide gereklilikler, zorunluluklar gündeme gelebilir. Objektif olmakla duygusal davranmak arasında kalabilirsiniz. Geçmiş ilişkilerden dönüşler olabilir. Geçmişten kişilerle konuşmalar yapabilirsiniz.

27 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün düşüncelerinizin rüyalara yansımasıyla güne başlayabilirsiniz. Yaşamınızdaki küçük veya büyük sorunlardan kurtulmak adına hareket edebilir, yüklerinizden arınabilirsiniz. Rahatlama isteği artarken, kendinize kısa molalar verebilir, kendi dünyanıza çekilebilirsiniz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdikleriniz ve yakınlarınızla ilişkilerinizde anlaşılmak, beklentileri bulmak önem kazanabilir. Sürpriz hediyeler alabilir, beklemediğiniz bir şans yakalayabilirsiniz. Umutsuzluk ve karamsarlık ise şans ve fırsatları engelleyebilir. Çocuk sahibi olma, çocuklar için çabalama gündeme gelebilir.


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