Günlük burç yorumları: 1 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları!

1 Eylül Perşembe yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün herkesten bir sürü tavsiye dinleyeceksiniz. Kulağınız onlarda olsa bile aslında ne yapılması gerektiğini içten içe zaten biliyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve düşüncenizi etkilemeye çalışmak için bir “uzman” olarak itibarını kullanan herhangi biri tarafından negatif düşüncelere boğulmayı reddedin.

BOĞA

Hizmetleriniz için teklifleri beklediğinizden çok daha düşük olan birine “hayır” demek cazip gelebilir, ancak gezegenler bunu kabul etmenin akıllıca olacağı konusunda sizi uyarıyor. Kazandığınız deneyim, bir dahaki sefere daha büyük bir ücret almanızı sağlayacaktır.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde özgüveniniz biraz uçarsa endişelenmeyin, çünkü bu doğal bir dalgalanmanın parçasıdır ve kendinize olan inancınızın geri gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Aslında endişelenmenize gerek yok – iyi gidiyorsunuz!

YENGEÇ

Mantıklı olmayı reddeden bir meslektaşla başa çıkmanın en iyi yolu, onların kendi yollarına gitmelerine ve kendi işlerini yapmalarına izin vermektir. Birkaç saat içinde sizin haklı ve haksız olduğunuzu kabul ederek kuyruklarını bacaklarının arasına alarak geri dönecekler.

ASLAN

Yetkili bir konumda olan biri bugün bağlılığınızı sorgularsa, oyununuzu yükseltmeli ve onlara enerji ve coşku için hala bir numara olduğunuzu göstermelisiniz. Dün çok iyi yapmadığınız şeyi bugün mükemmel bir şekilde yapacaksınız.

BAŞAK

Bugün iş yaptığınız insanlarla ilgilenirken çok hevesli görünmemeye çalışın. Bir anlaşmaya varmak için çaresiz olduğunuz izlenimini edinirlerse, size kesinlikle değerinden daha azını teklif edeceklerdir. Elde etmesi zor oynayın ve daha fazlasını elde edeceksiniz.

TERAZİ

Dünün başarısızlıklarını unutun ve çok yakın gelecekte keyif alacağınız başarılara odaklanın. Olabileceklere ağıt yakmak için harcanan enerjinin boşa harcanan enerji olduğunu şimdiye kadar biliyor olmalısınız. Daima ileriye bak, asla geriye bakma.

AKREP

Bir şey seni derinden rahatsız ediyor olabilir ama bunu göstermesine izin vermemelisin. Rakipleriniz ne yaptığınızdan emin olmadığınız izlenimine kapılırsa, sizi daha da kötü hissettirmenin yollarını bulmaktan çekinmezler. Bir rol yap ve iyi yap.

YAY

Bugünkü Mars-Jüpiter bağlantısı size son derece enerji verecek ve üzerinde çalıştığınız her ne ise onu mükemmel bir şekilde yapacaksınız. Yine de iyi bir sebep olmadan kendinizi tüketmemeye dikkat edin. Önemli insanları etkilemek çok fazla çaba gerektirmez.

OĞLAK

Yetkili bir konumda olan biri, bugün kendinizi rahat hissetmediğiniz bir şey yapmanızı isterse, “hayır” demelisiniz. Sizi ne kadar çok tehdit etmeye veya rüşvet vermeye çalışırlarsa, bununla hiçbir ilginiz olmadığı konusunda haklı olduğunuzu o kadar çok anlayacaksınız.

KOVA

Birinin size karşı komplo kurduğu fikrini aşmanız gerekiyor. Bu doğru olsa bile (aslında kesinlikle değil) gezegenler size gerçekten zarar vermek için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Ancak aşırı endişeli olarak kendinize zarar verebilirsiniz.

BALIK

Bugünün yıldızlarının mesajı, sizi artık eskisi gibi heyecanlandırmayan bir şeyden vazgeçmenizde bir sorun olmadığıdır. Şimdiye kadar başarılı olmadıysanız, bu açık bir işarettir, başka bir şeye odaklanma zamanınız gelmiş olabilir.



