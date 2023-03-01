Günlük burç yorumları: 1 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

1 Mart Çarşamba yani ayın birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte1 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda çizdiğiniz sınırları bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için harika bir zaman! Kendinizi ifade etme konusunda her zamankinden daha başarılısınız. Bunun tadını çıkartın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün yeniliklere adım atmak için ideal bir gün! Rutinlerinizin dışına çıkmayı deneyebilirsiniz. Bu değişim rüzgarı kendinizi daha hissetmenize yardımcı olacak. Kendinizle alakalı olara yaptığınız çıkarımlar sayesinde daha önce keşfetmediğiniz yönlerinizle yüzyüze gelebilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugünün konusu tamamen bilgilenme ve öğrenme olacak. Kendinizi yeni bilgilerin kucağına bırakın ve öğrendiğiniz her yeni yönünüzle gurur duyun. Gerçekten hobilerinizin, istek, arzu ve hayallerinizin farkında mısınız? Artık onların sesini daha gür duyacağınız bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugünün genel gezegensel yerleşiminde size fayda sağlayacak yönlerin olduğunu keşfedeceksiniz. Kendinizi tanımaya başladığınız bir sürece adım atıyorsunuz. Bu durum başlarda biraz sancılı olsa da devamında olumlu sonuçlar verecek. Belirli konuların farkına verme ve çözme zamanı!

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendinizi kapana kısılmış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle toplumsal normların dayattığı bazı durumlar arasında kendi benliğinizi bulma konusunda zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Siz gerçekten yenilikçi başarıya ulaşmak için kendi tanımınıza ulaşmak için mücadele ederken çevrenizde daha farklı bir mücadelenin sürdüğünü fark edeceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün her zamankinden daha fazla kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Devam eden işlerinizi bitirmek isterken üzerine eklenen yeni sorumluluklarla birlikte kendinizi içinden çıkılmaz bir noktada bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirme arzunuz artacak ve bir anda olsa kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün küçük krizlerin kar tanesi gibi yuvarlanak kocaman sorunlara dönüştüğü bir gün olacak. Bu sorunları öncelikle kendinizin yarattığını ve çözümün adresinin yine kendiniz olduğunuzu bilin. Geçmişte kalan birtakım sorunlarla mücadele etmek ve onlara çözüm bulmak için adımlar atacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiden gelen haberle birlikte kendinizi bir karar verme aşamasında bulabilirsiniz. Ne tarafa döneceğinizi şaşırdığınız bir yol ayrımının ortasında kalabilirsiniz. Derin bir nefes alın ve kararınızı kendi isteklerinize göre vermeye çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygusal anlamda karar vermekten bir sürede olsa uzaklaşmayaı tercih edeceksiniz. Duygusal anlamda adeta hız trenindesiniz ve bu trenin ne yazık ki freni patlamış durumda. Kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak kelimelerin gücüne inanarak ilerlemek zorundasınız. Aksi halde ne istediğinizi çözemezsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün kendi düşüncelerinizin derinliklerinde ve küçük kabuğunuzda kalmak isteyebilirsiniz. Adeta dış dünyayla bağlantınızı kesecek ve kendi iç dünyanınıza hızlı bir adım atacaksınız. Bu değişim ve dönüşüm rüzgarı size iyi gelecek. Çevrenizdeki bazı kişileri objektif bir şekilde değerlendirmenin tam zamanı!

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün havada sizi değişime ve yenilenmeye iten bir durum var. Kendinizle alakalı olarak uzun süredir ertelediğiniz bazı konuları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bu durum aslında uzun süredir beklediğiniz fırsatların gelmesiyle birlikte cesaretli adımlar atmak için sizi teşvik edecek.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yaşadığınız bazı zor zamanların üstesinden gelmeye başladığınızı fark ettiğiniz bir aydınlanma günü olacak. Kendinizi anlamaya başladığınızda aslında işlerin kontrolünü elinize alabildiğinizi göreceksiniz. Bu durum hem sizi mutlu edecek hem de özgüveninizin artmasına yardımcı olacak.



