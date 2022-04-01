Günlük burç yorumları: 1 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

1 Nisan Cuma yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Burcunuzda bugünün yeni ayı, sizin için her şeyin mümkün olduğu anlamına geliyor, bu yüzden dikkatli olun ve yeni bir yöne doğru saldıranları görmezden gelin. Sahip olduğunuz yaşam standardını yaratmak için hem kafanızı hem de kalbinizi kullanmanıza izin verir. Hayallerinizi gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

BOĞA

Başarısızlık korkunuzu yenmenin en iyi yolu, hayalleriniz doğrultusunda güvenle yürümektir. Kendinize ne kadar çok meydan okursanız ve fiziksel olarak o kadar aktif olursanız, hayatınızda bu olumsuz düşünceler için daha az yer olacaktır.

İKİZLER

Her türden grup etkinliği şu anda size çok iyi gelecektir. Dışarıya açılın. Değerlerinizi ve tutkularınızı paylaşanlarla güçlerinizi birleştirin. Ne kadar çok insanla birlikte olursanız, benzersiz başarıyı paylaşma olasılığınız o kadar artar.

YENGEÇ

Kendinizi her zaman gerektiği kadar ileri itemiyorsunuz ama bugünün yeni ayı sizi daha iddialı ve hırslı olmaya teşvik edecek. Bu, işverenlere ve güçlü konumlardaki insanlara ulaşmak için yılın en iyi zamanlarından biri.

ASLAN

Dışarı çıkıp macera yaşamak için izin istemenize gerek yok. Yılın bu zamanında çoğu kişiden daha fazla, farklı bir şey yapmak için acil bir istek duyarsınız, o kadar olağan dışı bir şey ki, “normal” insanlar delirdiğinizi düşünür.

BAŞAK

Parayla ve mülkle kumar oynamak sana göre değil, neden şimdi düşünüyorsun? Belki de kendi yararınıza kullanılabilecek içeriden bilgilere sahip olduğunuza gerçekten inandığınız içindir. Kesin diye bir şey olmadığını unutmayın.

TERAZİ

Duygularınızı açmak için bugünün yeni ayının gücünü kullanın. Partnerinize ve sevdiklerinize kalbinizde neler olup bittiğini ne kadar çok bildirirseniz, karşılığında size açılmaları da o kadar olasıdır. Dürüstlük bir zorunluluktur.

AKREP

Sizi uzun vadeli hedeflerinize yaklaştırmayan konulara daha az zaman ayırmaya ve her zaman sizi aşağılıyor gibi görünen insanlarla daha az zaman geçirmeye karar verin. Hem özel hayatınızda hem de işinizde temellere dönme zamanı.

YAY

Doğası gereği rahat olabilirsiniz, ancak ödüller buna değer olduğunda ve şimdi buna değdiğinden daha fazla çaba göstermeyi biliyorsunuz. Yaratıcı etkinlikler bugün harika yıldızların altında, bu yüzden yeteneklerinizi boşa harcamayın, onları sonuna kadar kullanın.

OĞLAK

Duygularını içinde saklamamalısın. Haritanızın daha duygusal alanlarından birinde bugünün yeni ayı, kendinizi çoğu zaman doğal olmayan şekillerde ifade etmenize izin verecektir. Bir iki gözyaşı dökmek sorun değil.

KOVA

Seyahat ve sosyal aktiviteler bugün büyük bir zevk getirecek, o yüzden dışarı çıkın ve dünyayla tanışın. İnsanlarla uygun bir düzeyde nasıl konuşulacağını biliyorsunuz ve bu yetenek hem romantik hem de profesyonel fırsatlar getirecek.

BALIK

Bugün iç sesinizi dinleyin ve size ne söylediğine göre hareket edin, özellikle de sözde uzmanların en iyisi için söylediklerinin tersini yapmanızı söylüyorsa. Nitelikleri ne olursa olsun, içgüdüleriniz daha güvenilirdir, bu yüzden onları görmezden gelmeyin.



