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Günlük burç yorumları: 10 Eylül Cumartesi günü tüm burç yorumları!

10.09.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 10 Eylül Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 10 Eylül Cumartesi günü tüm burç yorumları!

10 Eylül Cumartesi yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Diğer 48 saat boyunca ne yaptığınızı ve nedenini açıklamaya çalışarak zaman kaybetmeyin çünkü başkaları anlamayacak. Akıl gezegeni Merkür gerileme evrelerinden birine başladığında, yanlış anlaşılmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmek zorunda kalacaksınız.

BOĞA

İşle ilgili bir meselenin son zamanlarda nasıl rayından çıktığı konusunda kendinize karşı acımasızca dürüst olmanız gerekir. Kurtarılabilir mi? Belki. Bu çabaya değer mi? Muhtemelen değil. Belki de ipucunu alıp başka bir şeye geçmelisiniz.

İKİZLER

İkna gücünüz çetin olabilir, ancak yönetici gezegeniniz Merkür bu hafta sonu geri hareketine dönerken, mesajınızı iletmeyi her zamankinden daha zor bulabilirsiniz. Yine de arkadaşlar ve meslektaşlar anlamazlarsa, bu onların kaybıdır, sizin değil.

YENGEÇ

Bu hafta sonu biri size zor anlar yaşatırsa, ilk tepkiniz ona karşılık vermek olacaktır, ancak bu iyi bir fikir olmayabilir. Bir mesele haline getirmeyi seçerseniz, durum kontrolden çıkabilir. Sadece bu seferlik, bırak gitsin.

ASLAN

Dilerseniz hiçbir şeyin gerçekten önemli olmadığına ve dünyanın sorunlarının görmezden gelinebileceğine inanmayı seçebilirsiniz, ancak derinlerde bunu yapamayacağınızı biliyorsunuz. Seni umursayan biri olarak yapabilirsin ve bu hafta sonu dahil olmalısın.

BAŞAK

Merkür, bu hafta sonu haritanızın para alanında retro hareketine geçiyor, bu da nakitinizin cebinizde kalması gerektiğine dair açık bir kozmik uyarı. Gerçekten ihtiyacınız olmayan şeyleri satın alırsanız, ay sonundan önce pişman olursunuz.

TERAZİ

Bu hafta sonu şu ya da bu şekilde bir yanlış anlaşılma olabilir, ancak bunu büyük bir çatışma haline getirmeyi seçerseniz, yalnızca büyük bir çatışma olacaktır. Herkes arada bir düşer, bu dünyanın sonu değildir, hatta ilişkinin sonu da değildir.

AKREP

Önümüzdeki 48 saat içinde gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalmalısınız, çünkü rakipleriniz, dürüst olmadığınızı keşfederlerse, bir ton tuğla gibi üzerinize düşeceklerdir. Size maliyeti olsa bile her zaman ve her durumda dürüst olun.

YAY

Enerji dolu ve gitmek için can atıyor olabilirsiniz, ancak birlikte yaşadığınız ve birlikte çalıştığınız bazı insanlar bu hafta sonu o kıvılcımlara sahip olmayacaklar. Yine de sorun değil, onlara ihtiyacın yok. Aslında bir süre kendi başınıza çalışmanız daha iyi olabilir.

OĞLAK

İş cephesinde yaptığınız herhangi bir iddia, bu hafta sonu meslektaşlarınız ve işverenleriniz tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılacak, bu nedenle başından sonuna kadar gerçeğe bağlı kaldığınızdan emin olun. Kendini büyütmene gerek yok, herkes neler yapabileceğini biliyor.

KOVA

Zodyak'ın “sabit” işaretlerinden biri olarak, kendinize olan güveninizi kırmak çok zaman alır, ancak bu hafta sonu olanlar, neler yaptığınız hakkında bir veya iki şüphe uyandırabilir. Mükemmelden daha az olduğunuzu kabul etmek sorun değil. Aynı zamanda başkalarına da insan olduğunuzu hatırlatır!

BALIK

Önümüzdeki 48 saat içinde yapacağınız her şeyin yalnızca pratik nedenlerle yapıldığından emin olun. Başkalarının sizi beğenilerine göre biraz sıkıcı bulabileceğinden endişelenmeyin, çünkü parasız olmaktansa sıkıcı olmak daha iyidir, dikkatli olmazsan böyle olabilirsin!


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