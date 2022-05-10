Günlük burç yorumları: 10 Mayıs Salı günü tüm burç yorumları!

10 Mayıs Salı yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Şans gezegeni Jüpiter, birkaç ay boyunca kaldığı burcunuza bugün giriyor, evrenin sizi başarılı görmek istediğinin kesin bir işareti. Başkalarını size karşı olmaktansa sizinle çalışmaya ikna edebilirseniz, elbette daha hızlı başaracaksınız.

BOĞA

Başkalarının yaptığınız şey hakkında ne düşüneceği konusunda endişelenerek değerli zamanınızı boşa harcamayın, sadece yapın. Sonuçları ortaya çıktıkça sadece siz bunlarla ilgilenin. Bu sizin hayatınız ve bugün ve her gün kişisel olarak size doğru gelen şeyi yapmaya hakkınız var.

İKİZLER

Jüpiter’in burç değişimi sizi de etkiliyor. Dostlukların pekiştiği, arkadaşlarla biraz daha yakınlaşmaların olacağı bir gün sizi bekliyor. Yöneticiniz Merkür gerilemeye başladığından, tutabileceğinizden emin olmadığınız sözler vermemelisiniz. Bunu yaparsanız, arkadaşlarınızı kazandığınız kadar çabuk kaybedebilirsiniz.

YENGEÇ

Kariyer açısından bu yılın en iyi zamanlarından biri, bu yüzden kendinize ve ne yaptığınıza inanın. Karşı çıkanların derinize girmesine izin vermeyin. Onları susturmanın en iyi yolu, planlarınızı ileriye taşımaktır. Başarıyla tartışmak yok.

ASLAN

Başkaları size güvenilebileceklerini ne kadar çok söylerse, onların amaçlarından o kadar şüphe etmekte haklısınız. Merkür'ün bugün başlayan gerileme evresi, sırf onlar yapmanız gerektiğini söylüyorlar diye kimseye şüphe avantajı sağlayamayacağınız anlamına geliyor. O kadar saf değilsin!

BAŞAK

Başak, duygulardan çok gerçeklere dayanan bir işaret olduğundan, açıkça çirkin iddialarda bulunan insanlar tarafından alınmayacaksınız. Sadece aynı tür iddialarda bulunmadığınızdan emin olun. Parlaklığınızı abartmanıza gerek yok.

TERAZİ

İletişim gezegeni Merkür, gerileme evrelerinden birine başlamak üzere, bu nedenle ne söylediğinizi izlemek her zamankinden daha önemli. Kelimelerin iyileştirdiği kadar acıtabileceğini ve bazı acıların asla geri döndürülemeyeceğini asla unutma.

AKREP

Düşünme ve planlama zamanı bitti ve artık kararlı adımlar atmalısınız. Özellikle iş cephesinde, yaygın özgüveninizi paylaşmayanları korkutacak türden değişiklikler yapmanız gerekecek ki bu hemen hemen herkes için geçerlidir!

YAY

Jüpiter bugün haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu da önümüzdeki birkaç ay içinde kaybetmeniz mümkün değilmiş gibi davranmanız gerektiği anlamına geliyor. Başkaları bazen sizden şüphe edebilir ama siz asla kendinizden şüphe etmemelisiniz.

OĞLAK

İşler zorlaştığında işler zorlaşıyor ve bu, mevcut kozmik iklimin sizin için özel olarak tasarlandığı anlamına geliyor. Hem evde hem de işte çoğu insanı korkutacak durumlarla uğraşacaksınız. Siz herhangi biri değilsiniz, çok yetenekli bir kaptansınız!

KOVA

Şu anki tek sorun, aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçeneğiniz olması. Ailenizle mi vakit geçiriyorsunuz, arkadaşlarınızla mı takılıyorsunuz ya da iş hayatında büyük bir adım atıyor musunuz? Bir hedef seçin ve en azından önümüzdeki 24 saat boyunca ona bağlı kalın.

BALIK

Jüpiter bugün burcunuzdan ayrılsa da sizler için yarattığı şans faktörü yeni fırsatlar getirmeye devam edecek. Ancak henüz tam olarak kullanmadığınız birçok geçmiş fırsat var. Bugün en az birinin sizin için çalışmasını sağlayın.



