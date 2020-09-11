Günlük burç yorumları! (11 Eylül 2020 Cuma) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da günlük burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
11 Eylül 2020 Cuma günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
11 Eylül 2020 Cuma günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 11 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ulaşımda aksaklık ve gecikmeler yaşanabilir. Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı olabilir. Şaşırtıcı, beklenmedik haberler alabilir, ani karar değişikliği yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra ise özel hayatınız, aile ilişkileri öne çıkıyor.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda planlarınız daha hızlı değişebilir. Öğleden sonra kendi istek ve ihtiyaçlarınıza odaklanacaksınız. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Kadınlar ve kardeşlerle ilişkiler öne çıkabilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz dağınık olabilir. Ruh haliniz daha sık değişebilir. Öğleden sonra sosyalleşecek, harekete geçecek ve ilişkilere, sevdiklerinize odaklanacaksınız. Hediye alma-verme durumu olabilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz daha dağınık olabilir. Beklenmedik haberler, beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu saatten sonra ise kendi ihtiyaç ve isteklerinize odaklanacaksınız. Daha hassas ve alıngan olabilirsiniz. İyileşme, sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sosyal çevrenizdeki kişilerden sürpriz teklifler, beklenmedik tavırlar gündemde olabilir. Geleceğe dair plan ve tasarılara odaklanabilirsiniz. Bu saatten sonra ise içe çekilme, konfor alanınıza yönelme gündeme gelebilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar karışıklıklar gündeme gelebilir. Hareketli bir gündem içerisinde olabilirsiniz. Meraklı yanınız ön planda. Bu saaten sonra ise sosyal çevrenizle ilişkileri iyileştirme, iyileşmeyen ilişkilerden uzaklaşma gündeme gelebilir. Akıl ve duygu arasında denge kurma zamanı.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş ve özel hayatınızda görüşmeler içerisinde olabilir, başvurular gerçekleştirebilirsiniz. Bu saatten sonra sosyalleşebilir, bazı ilişkilerde saklı duygu ve düşüncelerinizi, beklentilerinizi dile getirebilir, konuşabilirsiniz.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda risk alma veya karışıklığı çözme gündeminizde olabilir. Gerekli, düzenli ödemeler gündeme gelebilir. Bu saatten sonra ise yaşama, ilişkilere dair beklentileriniz öne çıkacak. Çevrenizdeki kişilerin sürpriz tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Bazı ilişkilerde mesafeleşme çalışabilir. Bu saatten sonra ise beğenilme, ilgi görme isteği artabilir. Tutkular ve arzular öne çıkabilir. Kaygı durumlarına dikkat etmeli.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar çalışma hayatında, görevlerinizde değişimler, farklılıklar olabilir. Birden fazla iş ve konu ile ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz daha dalgalı olabilir. Gün içinde çalışma hayatında yeni teklifler, konuşmalar gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili tedavi, danışma, araştırma içinde olabilirsiniz.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar motivasyonunuz, enerjiniz değişken olabilir. Bireysellik ve kendi alanınızda kalmak huzuru sağlayabilir. Kendi istek ve ihtiyaçlarınızın önem kazandığı bugünde, yardımlaşma içinde olmanız gereken durumlar oluşabilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadarki planlarınızda değişimler yaşanabilir. Tembellik, boşvermişlik ve umursamazlık ile gereklilikler arasında olabilirsiniz. Kendi istekleriniz ve konforunuz önem kazanabilir. Bazı ilişkilerde küslük-barışma durumları çalışabilir.
Astrolog Merve Rençber
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